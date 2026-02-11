James Van Der Beek y su icónica escena en ‘Dawson’s Creek’: “¿Llorarías si yo muriera?”

“Dawson’s Creek” fue una serie de televisión que se estrenó en el año 1998. Su último episodio se emitió en 2003. Esta historia fue creada por el escritor Kevin Williamson y contó con las actuaciones protagónicas de James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps.

La serie como tal nos presentó una especie de crónica en donde podíamos ver la relación entre Dawson y Joey. Él, un aspirante a director. Ella, su mejor amiga desde la infancia, que además ha estado enamorada en secreto de él desde entonces.

Hoy, recordamos esta serie, luego de que trascendiera que su protagonista masculino, James Van Der Beek, fallecía a los 48 años; así lo confirmó su familia mediante un comunicado que se compartió a través de las redes sociales.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, se lee en el post de Instagram difundido por sus familiares.

En el comunicado también agregan: “Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

En los últimos años, el actor tuvo que lidiar con serios problemas de salud. James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en agosto de 2023, el cual se origina por el crecimiento descontrolado de células en el colon o el recto.

¿Recordar es volver a vivir?

Se dice que “recordar es volver a vivir”, por eso hoy volvemos la vista atrás y recordamos aquella conversación de Dawson en donde le pregunta a Joey si lloraría por él si este llegase a fallecer. ¡Parece mentira que esta escena hoy cobre poder y vida al mismo tiempo!

“¿Llorarías si yo muriera?”, le pregunta Dawson a Joey. La respuesta es sí; en la vida que crearon los escritores de esta serie, no existía uno sin el otro, aun cuando su amor no tuviese un final feliz.

La serie exploró todos los puntos de una amistad en donde el amor, la compañía, la complicidad y la lealtad fueron vitales en la relación entre Dawson y Joey. Cuando el mundo se enfrentó a la historia de Harry Potter y Hermione Granger, muchos encontraron ciertas similitudes. Incluso el desarrollo amoroso entre ambas parejas terminó corriendo con el mismo sentido. Joey no se quedó con Dawson, sino con Pacey y, en el caso de Hermione, pues tampoco se quedó con Harry, sino con Ron Weasley.

