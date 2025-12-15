¿A cuánto asciende la fortuna que deja Rob Reiner, tras su asesinato?

El director de cine Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo 14 de diciembre en su domicilio ubicado en Los Ángeles. El cuerpo de Reiner estaba junto al de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner.

Según las investigaciones realizadas hasta el momento, es de conocimiento público que la pareja fue encontrada dentro de su propiedad por una de sus hijas, quien alertó a las autoridades.

Al parecer, las declaraciones de esta arrojaron sospechas sobre un miembro de la familia, a quien se ha señalado como presunto responsable de la muerte de sus padres, según el portal TMZ.

Todo indica que uno de los hijos de la pareja llevaba transitando problemas de adicciones desde hace 10 años, hablamos de Nick Reiner, de 32 años. La investigación sigue en curso.

Su herencia económica

El fallecimiento de Reiner, reconocido director de cine estadounidense, ha generado la liberación de ciertos datos, como la fortuna que deja luego de su asesinato. La cual, según expone el portal Celebrity Net Worth, asciende a 200 millones de dólares.

Parte de su fortuna, según medios especializados, también se ve incrementada gracias a que dentro de su patrimonio se encuentran una serie de propiedades, entre las que se destacan una mansión frente al mar en Malibú, cuyo valor asciende a los $20 millones de dólares, y otra en Brentwood, estimada en más de $10 millones de dólares; esta es la residencia donde fueron asesinados.

Su herencia cinematográfica

El nombre de Reiner será recordado en la industria de Hollywood por cintas como ‘When Harry met Sally’ (1989), ‘Stand by me’ (1986) o ‘The Princess Bride’ (1987), entre otros, según reportó la agencia de noticias EFE.

Entre sus logros empresariales también se encuentra el hecho de haber sido uno de los fundadores de Castle Rock Entertainment, una prestigiosa casa productora. Entre sus cofundadores se encuentran personalidades como: Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En el mundo de la televisión, Rob Reiner también dejó su huella a través de la serie “Seinfeld”. Él fue uno de los grandes propulsores de este proyecto, ya que Castle Rock Entertainment sí fue crucial en su producción. Se sabe que fue Reiner el ejecutivo que apostó por la serie de Jerry Seinfeld.

Sigue Leyendo más de Rob Reiner aquí:

· Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en su casa de California

· La investigación por la muerte de Rob Reiner se intensifica tras la detención de su hijo Nick como principal sospechoso

