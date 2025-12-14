Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en su casa de California

Rob Reiner, el actor que se convirtió en un influyente director de cine, fue encontrado muerto junto a su esposa, Michele Singer, dentro de su casa en Brentwood, California, el 14 de diciembre. La noticia, reportada por TMZ, señala que las muertes fueron por aparente homicidio. Reiner tenía 78 años y Singer 68.

De acuerdo a las fuentes del medio de comunicación, ambos sufrieron lesiones compatibles con arma blanca. Sin embargo, resaltan que la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) sigue investigando.

Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1947, Reiner era hijo del legendario comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Su camino en el entretenimiento parecía marcado desde la cuna, pero fue su talento único el que lo llevó a forjar una carrera distintiva y celebrada.

De ‘Meathead‘ a cineasta aclamado

La fama nacional le llegó a Reiner con su papel de Mike ‘Meathead’ Stivic en la icónica comedia de los 70 ‘All in the Family’, creada por Norman Lear. La serie fue un fenómeno cultural y, durante cinco temporadas, el programa número 1 en televisión. Por este papel, Reiner recibió cinco nominaciones al Emmy, ganando el premio en dos ocasiones.

Sin embargo, fue detrás de las cámaras donde Reiner consolidó su legado. Tras dejar la serie en 1978, se embarcó en una carrera como director que lo posicionaría entre los más respetados de su generación. Su ópera prima, ‘This Is Spinal Tap’ (1984), un falso documental sobre una banda de rock, se convirtió en un clásico de culto y fue incluida en el Registro Nacional de Cine.

A esta le siguieron una sucesión de películas que definieron épocas y géneros:

Stand by Me (1986): Un ícono de la narrativa sobre la amistad adolescente, que Reiner describía como la película con “la mayor conexión emocional” para él.

The Princess Bride(1987): Un cuento de hadas irónico y atemporal sobre el amor verdadero, también preservado en el Registro Nacional de Cine.

When Harry Met Sally (1989): Una comedia romántica seminal, escrita por Nora Ephron, que exploró las relaciones entre hombres y mujeres con ingenio y corazón. Fue agregada al Registro Nacional de Cine en 2022.

Misery (1990) y A Few Good Men (1992): Demostraron su versatilidad en el thriller y el drama judicial, respectivamente.

Una vida personal entrelazada con su obra

Su vida personal a menudo se reflejaba en su trabajo. Estuvo casado durante una década con la actriz y directora Penny Marshall, a quien conoció en Los Ángeles. La prensa los llamaba “los Habsburgo de Hollywood” por sus numerosos familiares en la industria. Juntos criaron a Tracy, la hija de Marshall de una relación anterior. Se divorciaron en 1981, pero mantuvieron una buena relación hasta la muerte de ella en 2018.

Fue durante el rodaje de When Harry Met Sally… que Reiner conoció a Michele Singer, quien cambiaría su perspectiva sobre el romance. Se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Reiner solía incluir a su familia en sus proyectos; su madre, Estelle, pronunció la famosa línea “Tomaré lo mismo que ella” en Cuando Harry conoció a Sally…, y su hija Tracy tuvo un pequeño papel en la misma película.

Más allá del cine, Reiner fue una voz activa en causas políticas y sociales liberales. Cofundó la American Foundation for Equal Rights y fue un crítico abierto de figuras como Donald Trump.

La noticia de su muerte, en circunstancias aún por aclarar, conmociona al mundo del entretenimiento y deja un vacío por la partida de un creador cuya obra, marcada por la humanidad, el humor y la inteligencia emocional, continúa resonando en generaciones de espectadores.

Seguir leyendo: