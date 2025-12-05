Muere Eduardo Manzano, actor y comediante de “Los Polivoces”, a los 87 años

El mundo del entretenimiento en México se encuentra de luto con el lamentable fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano, quien por más de seis décadas dedicó su vida al público por medio de su trabajo en “Los Polivoces” y “Una Familia de Diez”, a los 87 años de edad.

La inesperada noticia fue dada a conocer por su hijo, Lalo Manzano, por medio de un conmovedor comunicado en el que destacó su arduo trabajo en la escena actoral.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se lee al inicio del mensaje.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, agregó su primogénito.

🚨Murió el actor Eduardo Manzano a los 87 años, confirma su familia



🚨Murió el actor Eduardo Manzano a los 87 años, confirma su familia

Descanse en paz🙏🏼

Pero además de su éxito sobre los escenarios y en los foros de televisión, Eduardo Manzano será recordado siempre por su gran labor como papá y los aprendizajes que concedió en vida.

“Su legado no solo vive en los escenarios que ilumino, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz“, declaró para finalizar.

A pesar de la emotiva despedida para el primer actor, su familia ha decidido reservarse el motivo de su deceso, así como los detalles de su funeral. Sin embargo, el público se mantiene a la expectativa sobre un posible homenaje de cuerpo presente.

Eduardo Manzano nació un 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y aunque estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su gran llamado se dio en las artes, siendo el programa ‘Los Polivoces’, el que lo catapultó al estrellato. En total, participó en más de 30 producciones, incluyendo: “¡Ahí madre!”, “Escuela para Brujas” y “La Rosa de Guadalupe”, por mencionar algunas.

