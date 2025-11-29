Sylvia Pasquel dedica emotivo mensaje a Silvia Pinal a un año de su muerte

En el marco del primer aniversario luctuoso de la actriz mexicana Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel se sumó a la ola de menciones que honraron su memoria a través de una recolección de reflexiones en las que hizo mención de su legado a nivel profesional y personal.

Para ello, la villana de telenovelas como “Qué pobres tan ricos” y “El manantial” recurrió a su cuenta oficial de Instagram con un video en el que aseguró que a pesar de su partida, la ‘Diva del Cine de Oro’ se mantiene más presente que nunca en sus vidas.

“Se cumple un año desde que la luz más importante de mi vida, mi mamita, dejó de existir en este plano. La extraño muchísimo, pero las grandes estrellas no se apagan“, destacó durante su mensaje.

Bajo esta misma tesitura, la madre de Stephanie Salas destacó que: “El telón de tu obra nunca bajó; solamente cambiaste de escenario”.

Dentro de la descripción de su post, Sylvia Pasquel reiteró que el mejor de lo bálsamos para curar el dolor de su partida son las memorias que forjaron juntas en vida: “No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo. Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo”, escribió.

Cabe recalcar que la histrionisa no fue la única integrante de la dinastía Pinal que se dio a la tarea de recordar a la matriarca en esta importante fecha. A esta ola de menciones se sumaron Alejandra Guzmán y Michelle Salas, nieta de la estrella.

Esta última lo hizo con una imagen compartida desde Instagram en donde le extendió su agradecimiento: “Un 28 de noviembre sólo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso (…) Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los día de mi vida“, indicó.

Seguir leyendo:

• Alejandra Guzmán comparte mensaje a un año de la muerte de Silvia Pinal

• Michelle Salas honra la memoria de su abuela Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso

• Stephanie Salas confirma que lanzará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal