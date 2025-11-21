Stephanie Salas confirma que lanzará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal

A solo unos días de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, su nieta Stephanie Salas ha confirmado una iniciativa que promete mantener vivo el legado de la ‘Diva del Cine de Oro mexicano’: un libro de memorias fotográficas. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

De acuerdo con la hija de Sylvia Pasquel, este proyecto tiene como finalidad que el público conozca detalles y sea partícipe de momentos de momentos nunca antes vistos de la primera actriz.

Si bien aún no cuenta con una fecha de publicación oficial, Stephanie Salas adelantó que de seguir con este ritmo, podría llegar a las librerías a finales de este 2025: “Ojalá que sí ya pueda tener el tiempo. Ojalá que sí, si todo va bien para este año”, declaró ante diversos medios de comunicación.

Durante la misma entrevista, la famosa abordó los cuestionamientos sobre un posible homenaje a la trayectoria de su abuela el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, sorprendió al revelar que, a diferencia de lo que se mencionó hace algunas semanas, se hará honor a esta fecha a puerta cerrada y por medio de una misa.

“Sí vamos a llevar a cabo una misa. No te sé decir más datos, mi mamá es la que está organizando esto“, indicó la también cantante.

Para finalizar, Stephanie Salas reflexionó sobre cómo sobrelleva el luto tras la pérdida de su abuela Silvia Pinal: “Un año a flor de piel, la vida se torna en algo muy distinto, pero también se engrandece espiritualmente en el sentido de que alguien tan querido, alguien que llevas en la sangre, alguien tan matriarca como ella, ya la sientes de otra manera“, compartió.

