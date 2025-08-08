¿Los hijos de Humberto Zurita aprueban su relación con Stephanie Salas? El actor responde

El actor mexicano Humberto Zurita abrió su corazón para revelar ante las cámaras cuál es la opinión de sus hijos, Sebastián y Emiliano, con respecto al romance que mantiene con Stephanie Salas desde el año 2022.

En una entrevista retomada por el programa “Hoy”, el galán de historias como “Secretos del Alma” y “100 días para enamorarnos” confesó que, tanto sus hijos como las hijas de Stephanie Salas, no solo aceptan su noviazgo, sino que están felices con la idea de que se hayan dado una oportunidad en el amor.

“Soy un hombre bendecido… adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que qué padre“, explicó ante las cámaras del programa matutino.

Además, aseguró que el cariño que siente por las hijas de su pareja es recíproco, pues a lo largo de los años han podido forjar un vínculo basado en el respeto: “Michelle y Camila son dos mujeres excepcionales y eso habla de que Stephanie hizo un gran trabajo”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si presta atención a las críticas sobre la diferencia de 15 años de edad que existe entre él y Stephanie Salas, señaló que: “La gente puede opinar lo que quiera… que digan lo que quieran, somos personas públicas”.

Mientras tanto, Humberto Zurita se encarga de disfrutar al máximo esta etapa de su vida, pues afirma que los buenos momentos y bendiciones son cortesía de su difunta esposa, la también actriz Christian Bach: “Me la he pasado muy bien… esto me lo mandó Dios o Christian”, complementó.

