Humberto Zurita dice que no piensa casarse con Stephanie Salas y esta es la razón

La pareja conformada por Humberto Zurita y Stephanie Salas se ha convertido en una de las más aclamadas por el público después de que su romance salió a la luz. Y es que para el actor, esta relación significa una nueva oportunidad al amor tras el fallecimiento de la actriz Christian Bach.

Luego de varios meses de relación el público ha hecho cada vez más presentes los cuestionamientos sobre una posible boda y luego de mucho tiempo de espera, el también productor reveló si existe una posibilidad de volver a llegar al altar.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Humberto Zurita dejó claro que no está en sus planes volver a casarse, argumentando que a su edad este hecho ya no es una prioridad. En su lugar busca disfrutar de su relación, misma que ante sus ojos es mucho más que formal.

“No, porque ya no se usa. No está a la moda eso. No ya se casan las que quieren fiesta, pero a mí edad sería ridículo, ¿no?”, declaró el famoso ante las cámaras sin revelar más detalles al respecto.

Por su parte, la ex participante del reality “MasterChef Celebrity”, Stephanie Salas, ha decidido hacer caso omiso a los cuestionamientos sobre si una boda está dentro de su plan de vida. Sin embargo, quienes sí tuvieron que decir mucho al respecto fueron los fans de la parejita, quienes apoyaron la decisión de Zurita.

“Aunque creo que la edad nunca debería ser impedimento y no concuerdo con que se vería ridículo, sí creo que también no tiene caso que una boda llegue a sus vidas si ambos ya vivieron, respectivamente, ese tipo de cosas en su vida en el pasado”, escribió un usuario. Otro apoyó la idea diciendo: “Cada que escucho hablar al señor Humberto Zurita no me queda duda de que él es un todo un caballero y que la memoria de su difunta esposa y madre de sus hijos es algo que respeta pese a que se dio una segunda oportunidad en el amor”.

