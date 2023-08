Humberto Zurita confiesa por primera vez la enfermedad que padecía Christian Bach | VIDEO

La familia que conformaron Humberto Zurita y la fallecida actriz Christian Bach se convirtió en una de las más envidiables de la farándula, pues nunca estuvieron inmiscuidos en escándalos ni mucho menos.

Por eso, en esta ocasión sorprendió a más de uno que el gran protagonista de “La querida del Centauro” decidiera romper el silencio y dar algunos detalles que la mayoría del público y hasta allegados a la familia desconocían sobre la muerte de la actriz argentina.

Fue durante una entrevista que tuvo con la conductora de televisión, Anette Cuburu, en donde por primera vez habló sobre la enfermedad que atacó a su esposa, Christian Bach, quien lamentablemente perdió la vida de manera sorpresiva en febrero de 2019.

Hasta ahora se desconocía que había sido lo que acabó con su vida, pero en esta reciente plática, Humberto, actual pareja de Stephanie Salas, confesó que el cáncer fue lo que le arrebató al amor de su vida.

Zurita se sinceró con sus millones de seguidores para confesar que su esposa tuvo fuertes complicaciones por el cáncer. Inmediatamente después dijo que no daría más detalles pues así lo quiso la actriz nacida en Argentina.

“La gente sabe que ella (Christian Bach) agarró un cáncer” HUMBERTO ZURITA

Después de revelar que Christian Bach tuvo cáncer, Humberto Zurita confesó que nunca daría los detalles que vivieron durante este complicado pues así lo quiso su fallecida esposa. Puso punto final a la controversia al decir que su vida no es un show y le guarda un eterno respeto a su mujer.

“Cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella. Así lo quiso ella. A mí no me gusta hacer un show de mi vida, pero es un respeto a mi mujer. Ese tema sí lo guardamos” HUMBERTO ZURITA

Humberto Zurita destruye el sueño de Stephanie Salas

El actor mexicano reveló cuál es su estatus con la nieta de Doña Silvia Pinal, pues confesó que no piensa casarse con la hija de Sylvia Pasquel.

Así como lo leen, Zurita fue muy claro cuando se le preguntó si piensa llegar al altar con la madre de Michelle Salas. Pues asegura que ya no se encuentran en esa etapa, lo que es un duro golpe para Salas, ya que esta había confesado que es uno de sus grandes deseos.

Para nadie es un secreto que para Stephanie Salas llegar al altar es un sueño, pues así lo ha hecho saber en diferentes ocasiones, sin embargo, este sueño no lo cumplirá a lado de Humberto Zurita pues el actor reveló que no hay planes de boda, pues eso “ya no se usa”.

“No, porque ya no es época de eso, ya no son épocas de eso, ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan, ya nada, todo así, a disfrutar, iba a decir a toda madr*, pero ya no lo voy a decir” HUMBERTO ZURITA

