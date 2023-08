Humberto Zurita destapa cuáles son los encantos de Stephanie Salas que le robaron el corazón

Luego de poner un alto a los rumores sobre un supuesto rompimiento con Stephanie Salas, Humberto Zurita vuelve a dejar con la boca abierta al público con una confesión sobre su relación. Y es que el famoso decidió romper el silencio y contar cómo surgió la chispa del amor entre él y la actriz.

Fue durante su participación en el podcast de Anette Cuburu que el actor de historias como “La reina del sur” y “100 días para enamorarnos” detalló que su conexión con la famosa se remonta a 10 años atrás; sin embargo, en ese entonces solo se trataba de una amistad.

“Yo no la volteaba a ver como mujer. No es que no fuera mujer, era muy chiquita (…) Le llevo 18 años, pero además de eso, creo que cuando avanzan las edades como que se pueden nivelar, pero hay una etapa de tu vida en la que no, en que son muy distantes”, contó el histrión.

La historia daría un giro de 180 grados, cuando 20 años después, se reencontraron y Humberto Zurita comenzó a “verla con otros ojos”. Pero, ¿qué fue lo que enamoró al galán de telenovelas? La dedicación y cariño que esta mostraba con sus hijas.

Durante la charla, Zurita indicó que luego de ver la dedicación y empeño que Stephanie Salas puso en sus hijas lo hicieron pensar en convertirla en su compañera de vida.

“La valoro muchísimo como mujer y eso para mí es muy importante. Es una gran mamá y eso lo valoro, dije: ‘Esto como que se acerca un poquito a lo que yo quiero para mí’ (…) Es a lo que estoy acostumbrado, quizá, pero ella me fue ganando”, añadió.

Sin embargo, esta no fue la única cualidad que lo enamoró, ya que ambos tienen en común una gran pasión por la música: “Es una rockstar; conoce muchísimo de música, es muy culta y eso me encanta de ella”, finalizó.

