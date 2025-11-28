Michelle Salas honra la memoria de su abuela Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso

El 28 de noviembre es una fecha que quedó marcada en la historia del mundo del entretenimiento en México como la partida del ícono del ‘Cine de Oro’ Silvia Pinal, así como el inicio de un legado eterno que el público atesora. Y es con motivo de su primer aniversario luctuoso que una de sus nietas, la modelo Michelle Salas, decidió honrar su memoria con un emotivo mensaje.

Es así como, a través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió una conmovedora reflexión en la que habló sobre los aprendizajes que ha encontrado durante su proceso de duelo.

“Un 28 de noviembre sólo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso“, escribió la joven para acompañar una imagen en la que se le ve dándole un tierno beso en la mejilla a “Bibis”, nombre de cariño con el que se refería a Silvia Pinal.

Asimismo, Michelle Salas hizo eco del gran impacto que la primera actriz tuvo no solo en la vida de su familia y de sus seres queridos, sino también en la del público que la apoyó a lo largo de su carrera artística: “Tu fuerza, tu luz y esa magia única que sólo tú tienes”, destacó.

Para finalizar, la creadora de contenido reveló que si bien el dolor de su partida permanece, su mayor consuelo son los momentos que disfrutaron juntas en vida.

“Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los día de mi vida (…) Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, reiteró.

La actriz y diva del cine mexicano Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre del 2024 tras complicaciones de salud derivadas de una infección en las vías urinarias y el colapso de uno de sus pulmones.

