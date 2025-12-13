Hallan muerto a Peter Greene, actor de Pulp Fiction y The Mask, en su departamento de Nueva York

El actor estadounidense Peter Greene, de 60 años, recordado por interpretar a algunos de los villanos más inquietantes del cine de los años 90, fue encontrado muerto en su apartamento del Lower East Side de Manhattan, Nueva York.

La noticia fue confirmada por su exrepresentante, Gregg Edwards, y difundida por medios como TMZ, New York Post y New York Daily News.

De acuerdo con información policial, el cuerpo de Greene fue hallado el viernes por la tarde, luego de que un vecino alertara a las autoridades por música que sonaba de manera continua desde el departamento durante más de 24 horas. Tras no recibir respuesta al llamar a la puerta, se solicitó un chequeo de bienestar.

La policía ingresó al domicilio alrededor de las 15:25 horas, donde encontró al actor inconsciente y lo declaró muerto en el lugar. No hay indicios de un hecho criminal, y será el forense quien determine la causa exacta del fallecimiento.

Confirman muerte de Peter Greene y notifican a la familia

Gregg Edwards, quien fue mánager de Peter Greene durante más de una década, expresó su pesar por la pérdida y lo describió como “un tipo estupendo”. Asimismo, confirmó que la familia del actor ya fue notificada.

De una juventud difícil al estrellato en Hollywood

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey. En algunas de sus entrevistas relató una juventud complicada, marcada por la huida de su hogar a los 15 años y un periodo viviendo en las calles de Nueva York.

Su carrera actoral la comenzó hasta mediados de sus 20, tras formarse en el teatro neoyorquino. Su debut en pantalla fue en 1990 con la serie Hardball, mientras que su primera película fue Laws of Gravity (1992), donde compartió créditos con Edie Falco.

El villano perfecto del cine de los 90

Greene se consolidó rápidamente como uno de los rostros más intimidantes del cine. Su gran salto llegó en 1994, cuando interpretó a Zed en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, un personaje breve pero decisivo, recordado por su violencia perturbadora en el segmento “El reloj de oro”.

Ese mismo año alcanzó al público masivo con Dorian Tyrell, el antagonista de The Mask, donde su actuación funcionó como un contrapunto frente a la comedia de Jim Carrey. Para su mánager, este fue el mejor papel de su carrera.

Peter Greene con personajes extremos

Antes de Tarantino, Greene ya había sido elogiado por su actuación en Clean, Shaven (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia. Su trabajo sigue siendo citado como una de las representaciones más realistas de la enfermedad mental en el cine.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 40 películas y series, trabajando bajo la dirección de cineastas como Oliver Stone y Guy Ritchie. Entre sus títulos más recordados destacan:

The Usual Suspects (1995), como Redfoot

Blue Streak (1999), como el villano Deacon

Training Day (2001), donde interpretó al detective Jeff, en una de las escenas más impactantes del filme

Series como The Black Donnellys, Life on Mars, Chicago P.D. y The Continental

Lucha contra las adicciones y últimos años

El ascenso profesional de Greene estuvo acompañado por una batalla prolongada contra las adicciones. En 1996 intentó suicidarse e ingresó a rehabilitación. Más tarde, en 2007, fue arrestado por posesión de crack, según registros citados por la prensa estadounidense.

Pese a ello, se mantuvo activo en producciones independientes y televisión, y tenía proyectos en desarrollo al momento de su muerte. Su representante reconoció que podía ser visto como alguien “difícil” en los rodajes, pero lo definió como un perfeccionista obsesionado con la autenticidad.

Un legado de personajes inolvidables

Peter Greene será recordado como uno de los villanos más intensos y memorables del cine moderno. Su presencia física, voz grave y mirada inquietante lo convirtieron en un intérprete único, capaz de dejar huella incluso con pocos minutos en pantalla.

Le sobreviven un hermano y una hermana. Su muerte cierra un capítulo singular en la historia del cine de los 90, donde Greene logró convertir la oscuridad de sus personajes en actuaciones difíciles de olvidar.

