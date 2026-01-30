Falleció Catherine O’Hara, la mamá de Kevin en “Home Alone”, a los 71 años

Catherine O’Hara le dio vida a Kate McCallister en la cinta “Home Alone”, cuyo título en español se tradujo como “Mi pobre angelito”. En esta producción compartió créditos junto al joven actor Macaulay Culkin, Kevin McCallister, en dicha cinta.

Su trabajo en “Home Alone” trascendió al punto que al día de hoy es una cinta de culto que sigue emitiéndose año con año durante la Navidad y en sus vísperas. Tanto ella como Macaulay siempre han sido reconocidos por estos personajes icónicos, que han logrado conquistar a grandes y chicos durante décadas.

Según reportes de TMZ, la actriz de origen canadiense falleció hoy 30 de enero, a los 71 años. El público pudo verla en el año 2024, durante el estreno británico de la cinta “Beetlejuice Beetlejuice” en Cineworld Leicester Square, en Londres, Reino Unido.

BREAKING: Actress Catherine O'Hara has died. She was 71. The Emmy Award winner was known best for her roles in beloved shows and films like "Schitt's Creek," "Beetlejuice" and "Home Alone."https://t.co/E3ukmZIKqd pic.twitter.com/2M4AEanSvh — ABC News (@ABC) January 30, 2026

“Beetlejuice”

Recientemente estuvo trabajando junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+ “The Studio”, personaje por el cual recibió una nominación al Emmy. Como actriz, previamente, la vimos destacarse en proyectos como “Best in Show” (2000), “A Mighty Wind” (2003) e incluso en la cinta “Beetlejuice” (1988) y en su respectiva secuela “Beetlejuice Beetlejuice”.

A nivel personal, se sabe según su biografía que era originaria de Toronto, Canadá. Se casó con el productor y diseñador Bo Welch en el año de 1992. De esta relación nacieron sus hijos Matthew y Luke. A su pareja la conoció en 1988, mientras ambos trabajaban en el rodaje de la cinta “Beetlejuice”.

“The Last of Us”

Su nombre volvió a la gran palestra pública gracias al personaje que trabajó para la serie “The Last of Us”, de la cadena HBO. En este proyecto le dio vida a Gail Lynden, un personaje que fue creado específicamente para la segunda temporada -2025- de esta serie. Su trabajo dramático en la misma le valió una nominación al Emmy, ya que en su historia narrativa vimos cómo Lynden era parte de la comunidad de Jackson y se desenvuelve como terapeuta de Joel.

Al mismo tiempo que trabaja en todo lo que corresponde a su desempeño como terapeuta, ella también lidia con sus propios demonios y fantasmas. Aquí es donde la vemos intentar sobrevivir mientras odia al paciente que le mató a su esposo.

Para el cierre de esta nota aún se desconocen las razones de su fallecimiento.

Sigue Leyendo más de Muertes de Famosos aquí:

· Brigitte Bardot fallece a los 91 años, dejando una huella compleja en el cine y la cultura

· ¿A cuánto asciende la fortuna que deja Rob Reiner, tras su asesinato?

· Muere Giorgio Armani: Famosos le dan el último adiós al diseñador italiano