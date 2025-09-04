Muere Giorgio Armani: Famosos le dan el último adiós al diseñador italiano

El mundo de la moda se encuentra de luto con el fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani, quien por más de cinco décadas se mantuvo como uno de los mayores referentes de este ámbito con el emporio que fundó en 1974 y que le generó más de diez mil millones de dólares durante su trayectoria.

Fue por medio de las redes sociales de su compañía que se dio a conocer la noticia de su partida a los 91 años en la ciudad de Milán, Italia: “Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani“, declaró la casa de moda.

La noticia del fallecimiento del diseñador surge luego de que, en junio pasado, su condición lo forzara a abandonar, por primera vez en su carrera, los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán.

Hasta el momento se sabe que la cámara funeraria se instalará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán. Pero, los familiares del diseñador respetarán su voluntad y el funeral se celebrará de manera privada y se limitará a su círculo más cercano.

Famosos y fanáticos le dan el último adiós a Giorgio Armani

Como era de esperarse, esta noticia no tardó en desatar una ola de reacciones por parte del público, de colegas y de aquellos artistas que forman parte de la familia Armani y son seguidores de la trayectoria de su fundador.

Donatella Versace

La primera en pronunciarse sobre la muerte del famoso fue Donatella Versace, ex directora creativa de la casa de moda fundada por su difunto hermano. En su caso fue por medio de una publicación en su cuenta de Instagram en la que hizo mención del legado que el diseñador deja a nivel profesional y personal.

“El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre“, escribió la socialité y empresaria junto a una imagen en blanco y negro de Giorgio Armani.

Julia Roberts

Por su parte, la protagonista de cintas como “Pretty Woman” y “Runaway Bride”, Julia Roberts, expresó su dolor ante el fallecimiento de su amigo al publicar un imagen junto al difunto diseñador, en compañía de las siguientes palabras: “Un verdadero amigo. Una leyenda. 💔”.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana

Las despedidas a Armani se extendieron hasta el ámbito político. Y es que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni recurrió a su perfil en X para rendirle tributo.

“Giorgio Armani nos deja a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar brillo a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo“, agradeció.

Diane Kruger

entras tanto, la actriz y modelo alemana Diane Kruger recordó el impacto que la leyenda de la moda tuvo en su propio desarrollo profesional, esto por medio de un mensaje en Instagram.

“Estoy increíblemente triste al escuchar sobre el fallecimiento de Giorgio Armani. Una de las personas y mentores más amables que tuve la suerte de conocer y con quien trabajar. Pensando en Roberta y su familia y todos los que trabajaron con él”, sentenció.

El público tampoco se quedó atrás en este despliegue de cariño para el creador, pues en las plataformas digitales se hicieron notar miles de mensajes de despedida, entre los que resaltaron:

“Descansa en paz, Giorgio”, “El más grande”, “El mundo está perdiendo tu gracia, tu estilo, tu genio. Se te va a extrañar, Giorgio”, “El rey de la elegancia ha partido, que gran pérdida”, “Él era ese hombre. Honorable”, “Uno de los mejores diseñadores en su día, que triste”, “Descanse en paz, mi diseñador favorito de todos los tiempos” y “Lamentable noticia, mucho amor y consuelo a todos sus seres queridos y familia”, por mencionar algunos.

Giorgio Armani, la partida de un ícono de la moda

De acuerdo con su historia de vida, el primer contacto del famoso con el mundo del la moda se dio a través de su trabajo como escaparatista. Sin embargo, sería en su trabajo como diseñador en la firma Nino Cerruti, de los años 1961 a 1970, que aprendió los fundamentos de la confección y dio el primer paso para iniciar su propio imperio.

Este se llevó a cabo en 1974, y tan solo un año después, junto a su pareja y socio Sergio Galeotti, fundó Armani SpA, lanzando una primera colección masculina que revolucionó el traje con una propuesta de diseño menos rígido y utilizando tejidos ligeros.

No obstante, su salto a la fama internacional tuvo lugar en la década de 1980 tras ser contratado para diseñar el vestuario de la película ‘American Gigolo’, protagonizada por Richard Gere, uno de los primeros proyectos que lo convirtió en el diseñador de las estrellas.

