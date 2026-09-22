Las revelaciones de Presley Gerber sobre sus adicciones antes de su trágica muerte

Meses antes de su fallecimiento en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, Presley Gerber abrió su corazón en redes sociales para visibilizar sus batallas con la salud mental y las adicciones.

El modelo de 27 años, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, dejó un crudo testimonio sobre la combinación de medicamentos que utilizaba y la dificultad para manejar su tratamiento psicofarmacológico.

En un extenso texto publicado en Instagram —posteriormente eliminado pero rescatado por algunos medios—, el joven confesó que atravesaba un periodo de pérdidas personales que detonaron su recaída. A fin de controlar los impulsos y los síntomas más severos, Gerber admitió recurrir a fármacos de estricta receta: utilizaba Valium (diazepam) para regular el sistema nervioso central, buprenorfina para tratar los trastornos por consumo de opioides y aliviar el dolor, y Xanax (alprazolam) frente a ataques de pánico agudos.

El modelo también expresó su frustración ante el sistema psiquiátrico tradicional, señalando que había consultado a unos 15 especialistas a lo largo de los años. Según relató, la amplia prescripción de recetas le generaba confusión y una dañina sensación de libertad en lugar de contención. “No me den tanta libertad. Necesito que me den instrucciones”, escribió en su mensaje, reclamando pautas más rigurosas para su tratamiento.

A la par del régimen farmacológico, Gerber intentó reducir drásticamente el alcohol, alejarse de amistades de su entorno en Hollywood para evitar malas influencias y explorar alternativas no convencionales, entre ellas la ibogaína, un compuesto psicoactivo derivado de una planta africana investigado para reducir el síndrome de abstinencia de los opioides.

A través de una serie de publicaciones denominadas “Mental Health Mondays”, el hijo de Crawford buscó romper el estigma social y acompañar a personas que atravesaran situaciones similares a la de él.

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