El California Science Center acerca a los angelinos al espacio

El California Science Center presentó este miércoles un adelanto de su nuevo centro titulado Samuel Oschin Air and Space y es algo fuera de este mundo. El mayor punto de atracción del nuevo recinto es el transbordador espacial Endeavour, exhibido verticalmente en una configuración de lanzamiento de 20 pisos que, sin duda, atrae todas las miradas.

El nuevo centro, junto con sus tres galerías de varios niveles, incluye la Galería Samuel Oschin Shuttle, la Galería de Aviación de Korean Air y la Galería Espacial Kent Kresa. La galería de aviación exhibirá más de una docena de aeronaves, entre ellas planeadores y aviones de combate, así como una sección de un Boeing 747 de Korean Air. En sí, el nuevo centro le dará a la comunidad la oportunidad de sumergirse en el mundo del espacio y la aviación.

“La inauguración del Centro Aeroespacial Samuel Oschin es la materialización de un sueño de décadas: crear uno de los centros científicos más importantes del mundo”, afirmó Jeffrey Rudolph, presidente y director ejecutivo del California Science Center. “Con la exhibición del Endeavour en posición de lanzamiento, el Centro Aeroespacial Samuel Oschin nos brindará una plataforma más amplia que nunca para cumplir nuestra misión: estimular la curiosidad e inspirar el aprendizaje de las ciencias en todos”.

Según el centro, el Centro Aeroespacial Samuel Oschin es el único lugar del mundo donde se puede ver un sistema completo y auténtico de transbordador espacial, con un orbitador que ha volado, propulsores de cohete sólidos y un tanque externo.

La exhibición del Endeavour en posición de lanzamiento en el Centro Aeroespacial Samuel Oschin. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Esta innovadora ampliación de 200,000 pies cuadrados del Centro de Ciencias de California casi duplica su espacio de exposición actual y presenta una colección diversa de 100 objetos, con experiencias interactivas e inmersivas centradas en la ciencia y la ingeniería.

Una experiencia única

Al recorrer el centro, no puedes evitar sentirte como un astronauta listo para lanzarte al espacio. Un elevador de 140 pies, situado junto a la nave, lleva a los visitantes hasta la torre de lanzamiento y a una plataforma de observación con piso de vidrio sobre el transbordador.

Otras exhibiciones permiten a los visitantes probar un simulador de aterrizaje del transbordador y deslizarse por un tobogán de 45 pies de altura. A medida que los visitantes se deslicen hacia abajo, verán luces de color naranja brillante que representan el plasma que brilla cuando un transbordador entra en la atmósfera y escucharán un doble estruendo que evoca el sonido de la proa y la cola al romper cada una de ellas la barrera del sonido en su regreso a la Tierra.

Los participantes se deslizan por el tobogán. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

A simple vista, es realmente un lugar donde los adultos se convierten en niños, despertando su curiosidad, y donde los niños pueden aprender sobre el espacio con mayor profundidad.

El miércoles, en el nivel inferior, los participantes se sentaron en una réplica de la cabina de mando e interactuaron con las palancas de control, accionaron interruptores, encendieron luces y presionaron botones y pedales similares a los que manejaría un comandante y un piloto del transbordador.

El gobernador Gavin Newsom estuvo presente en la inauguración y decidió bajar por el tobogán antes de dirigir unas breves palabras a los participantes del evento.

Dijo que, al entrar con su hijo, empezó a llorar al ver cómo la cara de su pequeño brillaba al ver la nave.

El gobernador Gavin Newsom en el California Science Center. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“¿No es increíble esto? O sea, en serio”, dijo Newsom al entrar. “Si no estabas llorando, es que no estabas prestando atención. O sea, es que… te puedes imaginar el orgullo que todos sentimos; es la oportunidad de que millones de personas vivan lo que ustedes acaban de vivir. Va a cambiarles la vida; es genial”.

Además de preservar un capítulo fundamental de la exploración espacial, la galería ofrece una experiencia educativa sin igual que permite a los visitantes contemplar este tesoro nacional y esta maravilla de la ingeniería desde múltiples perspectivas y alturas.

Otras exhibiciones de la galería destacan el sistema de protección térmica del transbordador; su cámara de descompresión; las 135 misiones del transbordador espacial; y los homenajes a las tripulaciones que perdieron la vida durante el Programa del Transbordador Espacial.

Un participante se sienta en una réplica de la cabina de mando. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“El Endeavour representa muchas de las pasiones de mi esposo, especialmente la astronomía, las matemáticas, la ciencia, la exploración y el apoyo a los niños para que alcancen sus sueños”, dijo Lynda Oschin, presidenta de la Fundación Familiar del Sr. y la Sra. Samuel Oschin. “Hace años, me di cuenta del extraordinario potencial de este proyecto para despertar la curiosidad, fomentar el aprendizaje permanente y abrir nuevos mundos de posibilidades para los jóvenes”.

El nuevo centro tiene previsto abrir sus puertas al público a partir del 13 de noviembre y la entrada será gratuita. Aunque oficialmente el centro recomienda a la gente que confirme su asistencia en su página web antes de asistir, ya que prevé una gran afluencia de gente.

Participantes participan en un juego entre la exhibición que toca el tema de gravedad. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Nuestra misión es inspirar a las futuras generaciones a seguir esos caminos de la ciencia y la ingeniería, porque los niños son nuestro futuro”, dijo Rosemary Garista, gerente de programas comunitarios. “Y también tener acceso gratuito para que puedan aprender; como organización, una de las cosas más importantes para nosotros es el acceso a estos centros”.

Para hacer su reservación gratuita, visite: https://californiasciencecenter.org/visit/get-reservations-tickets?date=2026-10-28