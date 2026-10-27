Qué hacer con las calabazas después de Halloween: 4 formas de reutilizarlas

Las calabazas que se usan para decorar en Halloween pueden ser recicladas de manera muy práctica y útil. No es necesario desecharlas cuando termina la celebración, sino más bien aprovecharlas para cuidar el jardín, alimentar animales y prepararse para el siguiente otoño.

Sin embargo, hay algo importante que debes tomar en cuenta primero y es en qué estado se encuentra la calabaza. Las que están firmes y sin tratamientos químicos pueden servir para decorar o guardar semillas, mientras que las que empiezan a descomponerse pueden destinarse al compostaje si no contienen pintura, cera ni materiales artificiales.

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4 formas de aprovechar las calabazas después de Halloween

1. Convierte la calabaza en compost para el jardín

Una de las alternativas más útiles es convertir la calabaza en abono orgánico. Esto se logra llevándola a una compostera doméstica o a un programa local de compostaje. Al descomponerse, aporta materia orgánica que puede mejorar la estructura del suelo y devolver nutrientes a la tierra.

Para acelerar el proceso, retira las velas, pegatinas, adornos y cualquier resto de plástico. Después, corta la calabaza en trozos pequeños y mézclala con materiales secos, como hojas caídas. Si no tienes compostera, consulta si tu municipio acepta calabazas en sus programas de residuos orgánicos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que el compostaje permite recuperar nutrientes y reduce la cantidad de residuos orgánicos que llega a los vertederos, donde su descomposición puede generar metano, un potente gas de efecto invernadero.

2. Reutilízala como alimento para la fauna silvestre

Si la calabaza está fresca, no tiene moho y no ha sido pintada ni tratada con productos químicos, puedes consultar si alguna granja o entidad local acepta estos frutos para alimentar animales.

Sin embargo, no conviene dejar calabazas indiscriminadamente en bosques o espacios públicos. Alimentar a la fauna puede atraer animales a carreteras o viviendas y alterar sus hábitos. Antes de ofrecerlas, consulta las recomendaciones de las autoridades de vida silvestre de tu zona.

3. Guarda las semillas para plantar el próximo año

Si quieres cultivar tus propias calabazas, separa las semillas de un fruto maduro, enjuágalas para retirar la pulpa y déjalas secar completamente al aire. Guárdalas después en un sobre etiquetado, en un lugar fresco y seco.

4. Crea una maceta otoñal

Una calabaza todavía firme puede convertirse en una maceta temporal para decorar el porche o la mesa. Retira la pulpa, haz una abertura adecuada y coloca dentro una planta en su recipiente original o una pequeña cantidad de tierra.

Es preferible utilizarla durante poco tiempo, ya que la humedad acelera su descomposición. Cuando comience a ablandarse, retira la planta y composta la calabaza si está libre de materiales contaminantes.

Aprovechar estos frutos después de Halloween ayuda a reducir desperdicios y permite sacar partido de un producto de temporada.

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