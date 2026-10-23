Halloween se apodera del contenido de Prime Video

Halloween se ha apoderado del menú de series y películas que Prime Video ofrece dentro de su plataforma. El miedo es un género que tiene a muchos adeptos, razón por la cual existen una serie de producciones que satisfacen las necesidades de consumo de sus televidentes. Hay historias de suspenso, así como hay otras de terror.

Aquí te compartiremos una lista de producciones que puedes encontrar y crear maratones, ya sea individual, en pareja o con tu grupo familiar o de amigos. Entre ellas podemos destacar estrenos recientes como: “Carrie” y “Prefiero la muerte”. Otras disponibles son: “Scream Queens”, “The Addams Family 2” y “Chucky”.

“Prefiero la muerte”, producción del año 2026

“Prefiero la Muerte” es una serie creada y dirigida por Sebastián Sariñana. / Foto Cortesía. Crédito: Cortesía

Toda esta historia transcurre en la tranquila ciudad de Mendoza, en donde nos encontramos con la penosa existencia de Archie, un joven que nunca ha logrado encajar y que, como tan bien destacan en la serie, sigue siendo virgen.

Todo cambia en su rutina cuando un zombi lo muerde y lo que parecía ser lo peor que le podía pasar termina dándole un giro inesperado a su vida. Decidido a disfrutar su muerte al máximo, Archie se lanza a la aventura junto a su única amiga y su crush de toda la vida para encontrar una cura antes de convertirse en un monstruo y terminar matando a todos a su alrededor.

“Carrie”, del presente año 2026

Esta es una nueva producción de Prime Video, basada en la novela de Stephen King. Lo icónico de esta historia dentro de la plataforma es que estamos frente a la primera adaptación para la televisión de la mano de Mike Flanagan.

La historia sigue a Carrie White, una estudiante marginada que, tras la muerte de su padre, se enfrenta al acoso escolar, la crueldad de las redes sociales y el despertar de oscuros poderes telequinéticos en ruta hacia una noche demoledora.

Apocalypse Z: “New World”

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