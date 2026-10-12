“Maxton Hall” estrenará su temporada final el 9 de diciembre; aquí un vistazo de lo que viene

La nueva temporada de “Maxton Hall” está lista. “The World Between Us” es la última entrega de esta producción de Prime Video, dirigida por Martin Schreier. En este cierre de la historia regresan como elenco estelar: Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung, junto a Sonja Weißer, Eidin Jalalii, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Frederic Balonier, Eli Riccardi y Dagny Dewath.

Para el cierre de esta exitosa historia, la premisa que nos presentan es una pregunta sumamente recurrente en el mundo de las relaciones amorosas.

Y la pregunta, ¿el amor es suficiente? No, no es suficiente.

Si algo hemos aprendido viendo la relación de Ruby y James es que el amor nunca ha sido suficiente. Se aman, pero aun así se han fallado, lastimado, traicionado. Y es que, en efecto, el amor nunca es suficiente. Lo bueno cuesta y requiere cuidado. Mientras que Ruby y James aparecieron en la vida del otro cuando ninguno de los dos estaba preparado para lo que esto iba a significar en sus vidas.

Ella siempre ha tenido una meta concreta. Oxford. Él nunca ha tenido la libertad de elegir su presente, mucho menos su futuro. Visto así, es lógico que entre ellos todo haya sido tan apasionante, trágico y dramático.

¿Qué veremos en el final de temporada?

Ruby es suspendida de Maxton Hall. Su sueño de estudiar en Oxford parece cada vez más lejano, pero se niega a darse por vencida. Junto a James, luchará para demostrar su inocencia. Cuanto más cerca están de descubrir la verdad, mayor es el riesgo de que todo se desmorone.

Las amistades serán puestas a prueba y saldrán a la luz secretos que nunca imaginaron. Al final, tendrán que decidir: ¿es suficiente el amor? Creo que la reflexión final les demostrará que todo esto va más allá de amarse o no.

Sigue leyendo más de Prime Video aquí:

Hablemos de “Prefiero la Muerte”, la nueva serie mexicana de Prime Video

Ester Expósito y Hugo Diego García revelan detalles de ‘Enfrentados: Marfil’

Nuevo tráiler de “Betty la fea: más fea que nunca” divide opiniones

