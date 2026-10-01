Hablemos de “Prefiero la Muerte”, la nueva serie mexicana de Prime Video

El próximo 2 de octubre, Prime Video estrenará su nueva serie mexicana, “Prefiero la Muerte”. Una historia creada y dirigida por Sebastián Sariñana. La producción cuenta con un elenco importante, el cual aporta mucho balance, entre los que podemos destacar: Fernanda Castillo, Diego Bernal, Lilith Curiel y Farah Justiniani, acompañada por un gran elenco que incluye a Luis Fernando Peña, Armando Hernández, Sherlyn, Nashla Aguilar, Leonardo Ávila, Tiaré Scanda, Alfonso Borbolla y Esmeralda Soto.

Si empezamos por el principio, te podemos contar que la serie te presentará a Archie, el menos popular de la escuela. Un personaje que verdaderamente prefiere pasar desapercibido frente a sus rivales. No meterse en problemas es su lema. Ahora bien, esta realidad cambia cuando de la nada es mordido por un zombie.

Si hablamos de la serie en sí misma, más allá de que el mes de octubre sea ideal para su estreno, ya que su premisa principal es la muerte y los zombies, la verdad es que la producción está muy buena y se puede ver en cualquier época del año. El humor negro, que dentro de la narrativa tiene un excelente “timing”, interviene en los momentos más cómicos y frente a la pantalla te verás reaccionando a la historia desde el primer minuto.

Habrá diálogos que te harán reír y otros que te harán cuestionarte el porqué te estás riendo cuando la situación frente a ti es tan caótica y adversa. ¿Te dará miedo? Tal vez sí, probablemente no tanto.

La velocidad con la que te sitúan en tiempo, espacio y contexto se agradece muchísimo porque no estás frente a una narrativa lenta. Lo cual te habla de la emoción y la pasión que hay en la pluma del creador de esta historia.

Los encuadres de cámara y las coreografías de acción están muy bien logradas, porque todo fluye, nada parece forzado. El desarrollo de las dinámicas más comunes de la convivencia humana permite que te adentres aún más en lo que ves y te excluyas a ti mismo de la realidad para entrar en el mundo de Mendoza.

Esta serie es, sin lugar a dudas, una excelente opción dentro de la comedia de horror. Las historias irreverentes que involucran a los protagonistas junto a mordidas inesperadas son razones más que suficientes para que no te la pierdas en su día de estreno.

Pronto compartiremos contigo en nuestro programa de YouTube, “Chatting con protagonistas”, nuestra entrevista exclusiva con Fernanda Castillo, quien te contará más sobre el trabajo realizado en esta importante producción mexicana.

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