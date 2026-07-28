“Betty La Fea” está de regreso: Prime Video anuncia fecha de estreno de la nueva temporada

¡Grandes y emocionantes noticias para los fanáticos de “Betty la Fea”! Prime Video confirmó que la tercera temporada, renovada como “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca“, llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, la serie estará disponible de forma exclusiva para sus suscriptores en más de 240 países y territorios: “Y esta vez, todos los episodios llegan el mismo día para verlos de una vez”, se reveló.

Uno de los detalles confirmados por la producción es el regreso del “Cuartel de las Feas”, el cual no veía reunidas a sus integrantes desde el final de la novela original. Además, se destapó el regreso de entrañables personajes como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama.

Por su parte, Javiera Balmaceda, quien es Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, destacó que el impacto de esta historia la ha colocado en el centro de la conversación a casi 30 años de su lanzamiento original.

Prime Video anunció que la tercera temporada de “Betty La Fea” se titulará “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca”. Crédito: Prime Video | Cortesía

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez. No podemos esperar a que las audiencias de todas partes la vivan”, destacó.

¿De qué se tratará Betty La Fea: Más Fea Que Nunca?

En medio de la expectativa que ha generado el próximo regreso de “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca”, Prime Video ha dado una probadita de lo que el público podrá esperar de esta nueva entrega.

“Betty se reencuentra en Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde viejas emociones vuelven a encenderse y su camino se cruza de nuevo con el de Armando. Ahora, Betty se atreve como nunca: empieza terapia, estrena apartamento propio y enfrenta una crisis en Ecomoda tras un escándalo de plagio, mientras navega un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece para mover el tablero”, se destaca en la sinopsis del show.

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