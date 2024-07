Ana María Orozco reconoció que su regreso como Betty, la fea ha sido un desafío

Casi 25 años después, Ana María Orozco vuelve a ser Betty, la fea. La actriz colombiana retomará el popular personaje de Beatriz Pinzón en Betty la fea, la historia continúa, la nueva serie de Prime Video que presenta qué ocurrió con los personajes de la popular historia de Fernando Gaitán.

Betty la fea, la historia continúa, que se estrena el 19 julio en Amazon Prime Video, cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón 20 años después de la serie original y muestra a una Betty que sigue casada con su gran amor Armando Mendoza mientras intenta reconstruir su relación con su hija adolescente Mila y sobrellevar la crisis de su compañía familiar.

En una entrevista con La Opinión, la actriz colombiana habló sobre cómo ha sido para ella retomar el personaje de Betty y sus expectativas para la secuela de la historia que conquistó a más de 180 países.

Ana María Orozco aseguró que se siente muy cómoda retomando su papel como Betty, aunque reconoce que también es un reto. “Volverlo a encontrar (la personaje) a esta edad, en este momento, es un desafío”, dijo la actriz de 51 años de edad.

“Dentro de todo me siento cómoda volviendo a hacerlo, quizá hace unos años no hubiera sido tan fácil volverme a meter en el personaje… Ahora estoy tranquila, contenta y siento que vale la pena, precisamente, por el tiempo que ha pasado”, agregó.

Sobre cómo abordó a su personaje en este regreso, la intérprete contó que, además de mantener su esencia, quiso incorporar cosas nuevas que nutran a Betty. “Todo se ha dado de una manera muy natural y orgánica, no hemos querido forzarlo. Espero aportar cosas que sumen a esta nueva etapa de Betty. Tratamos de hacerlo con mucho cuidado, observar mucho y también divertirnos para que no pierda esa esencia y el humor”, aseguró.

La actriz reconoció que ha sido un reto lograr hacer otros papeles y no quedarse encasillada por su papel de Betty, aunque es por el que más se le reconoce.

“Es algo que no está en mis mano y cuando las cosas suceden así o cuando te pasan, mi filosofía es aceptarlas y recibir, porque uno como actor quiere hacer diferentes cosas”, dijo. “Betty es un antes y después en nuestras carreras y mucha gente nos identifica solo con ese trabajo y al comienzo a mi me asustaba no poder salir de ahí, pero con los años todo se va decantando”, agregó.

La actriz siente que tiene demasiado por lo que agradecerle a su personaje. “Siento que ha sido un personaje que me ha dado muchísimo, del que aprendí, que tiene tantos matices, que es tan rico y tan lindo”.

Sobre las expectativas que tiene para Betty la fea, la historia continúa, Orozco aseguró que quiere que le vaya bien al proyecto, pero se toma todo con mucha calma. “Estoy tranquila porque hemos hecho un trabajo delicado, cuidadoso…No es Betty la que ya hicimos, esa no se puede tocar, es irremplazable (…) Esto es cómo la historia continua, cómo estamos hoy día 20 años después”, indicó.

Además de Ana María Orozco, otros actores que regresan a la secuela de Betty, la fea son Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Mario Duarte, Marcela Posada, entre muchos otros.

