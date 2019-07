Ana María Orozco, la ‘Betty, la fea’ original, habla de ‘Betty en NY’ de Telemundo

Hace 20 años estrenó la comedia en Colombia

Ana María Orozco se lanzó a la fama internacional tras el éxito de “Yo soy Betty, la fea“, la telenovela colombiana que dio la vuelta al mundo. Debido al gran suceso que fue por tocar temas tan relativos a la sociedad, cosa que continúa en la adaptación de Telemundo, “Betty en NY“.

Elyfer Torres es quien da vida al icónico personaje creado por el legendario Fernando Gaitán y aunque Orozco no ha podido ver de lleno esta nueva versión, si habló sobre lo poco que ha visto.

“He visto muy poquito, vi como el trailer y alguna escena y me parece muy bonito“, dijo la actriz colombiana al medio People en español. “Me encanta la actriz, lo que vi me gustó muchísimo“.

Este año se cumplen 20 años desde que debutó la comedia en Colombia y Orozco sabe que cada actriz que ha tenido la oportunidad de ser la protagonista de esta historia le da un toque distinto.

“Cada una hace su versión, yo creo que es encontrar esa verdad dentro de lo que puede ser el personaje, pero Betty hay muchas entonces hay muchas versiones y cada actriz le pondrá lo suyo“, explicó.