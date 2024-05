Amor, moda y más: ‘Betty la fea: La Historia Continúa’ llega a Prime Video el 19 de julio

¡El regreso de Betty es inminente! Prime Video anunció la fecha de ‘Betty La Fea: La Historia Continúa’ y se estrenará el 19 de julio en todo el mundo. La telenovela es la segunda parte de la famosa ‘Betty La Fea’, creada por el guionista colombiano Fernando Gaitán.

Una de las novelas más famosas de América Latina se estrenará en Prime Video. El proyecto es nació los Estudios RCN y será distribuida por la plataforma streaming. Ambas empresas tienen años trabajando en la nueva versión de ‘Betty la fea’.

La noticia de la secuela se confirmaron en julio de 2023 y en septiembre compartieron el primer adelanto. El rumor saltó a los titulares en el 2022.

En esta oportunidad, los protagonistas de la serie original encarnarán sus respectivos papeles. Tanto Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, vuelven como Betty y Don Armando.

¿De qué trata la nueva versión de Betty La Fea?

La historia inicia con Beatriz Pinzón y Don Armando 20 años después. En el comunicado que compartió Amazon Prime Video expresaron:

“Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz”. Sinopsis de Betty la fea: La historia continúa

Además de eso, la compañía comunicó que estaban emocionando en aportar en la evolución de la exitosa novela: “Nos encontramos más que emocionados de colaborar con nuestros socios de Estudios RCN para llevar la evolución de esta historia universalmente atractiva e inspiradora, a los clientes de Prime Video a nivel mundial”.

Lo cierto es que los nuevos capítulos se sumarán a los 355 que ya están disponibles en la conocida plataforma de streaming.

De elenco original, los televidentes podrán reconocer con facilidad a Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando), Mario Duarte (Nicolás Mora) y a Natalia Ramírez (Marcela Valencia).

¿Qué dicen los actores de la nueva serie?

En un especial para People en Español, parte del elenco confesó cómo se sienten a pocos días del estreno de la serie.

“Me siento feliz. Este regreso me ha emocionado mucho. Me tomó por sorpresa, pero la verdad estoy tan contenta. Siento que es una oportunidad muy linda para mí en este momento de la vida reencontrarme con este personaje tan entrañable y en un momento tan especial, en general, para el personaje también. Entonces estoy muy contenta con esta oportunidad”, contó Ana María Orozco.

Ana María Orozco vuelve a su rol de ‘Betty la Fea’. Crédito: Mezcalent.

Por su parte, el recordado ‘Don Armando’ expresó: “Sentí al principio preocupación de ver cómo sería la evolución del personaje en 20 años y de ver cómo cambian las personas, cómo cambian los espectadores, cómo cambian los roles, pero tratar de mantener lo que siempre quisimos del personaje. Entonces era bastante arduo el trabajo de reflexión para poder llegar ahí”.

Añadió que el trabajo ha sido difícil, pero bonito porque contaron con un equipo de profesionales.

‘Betty la fea’ se estrenó en 1999 y rápidamente se convirtió en un éxito. La telenovela fue doblada a más de 15 idiomas y transmitidas en diferentes partes del mundo como África, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Seguir leyendo: