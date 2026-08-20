Nuevo tráiler de “Betty la fea: más fea que nunca” divide opiniones

Prime Video Latinoamérica develó el tráiler promocional de la nueva temporada de “Betty la fea: más fea que nunca”. En esta etapa de la historia, nos encontraremos con una Beatriz Pinzón con matices diferentes, que le agrada a unos, pero desagrada a otros.

Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí?, se preguntarán… El quiebre actual tuvo una antesala en la historia original. Una que contó con un final feliz en el que Betty se casaba con Armando. En el que se convertían en padres y aparentemente tenían su “felices para siempre”. Para llegar a este punto, ambos tuvieron que sufrir muchísimo. Se rompieron hasta llegar al fondo del propio ser a nivel personal, y solo después de recoger sus propios pedazos, perdonarse y reencontrarse pudieron empezar de nuevo.

Dicho esto, lo alcanzado parecía suficiente. El arrepentimiento de don Armando, después de haber destruido emocionalmente a Betty, fue creíble para muchos y aceptable para otros. El renacer de Betty, aprendiendo de sus errores y priorizando su amor propio, daba esperanzas de que ambos estaban donde tenían que estar.

Lo nuevo

La nueva historia con Prime Video nos presenta a personajes ambientados en la época actual, y en cómo el tiempo y la narrativa social actual los han afectado, como a muchos, como a todos. Sin embargo, ese cambio es el que no termina de conquistar a muchos. Sin embargo, esta disconformidad no ha detenido el éxito de Prime Video con esta producción. Al contrario, el interés sobre la producción ha incrementado, porque en efecto, los guionistas han sabido posicionar en tiempo y espacio a nivel emotivo y físico a cada uno de los personajes que conquistaron al público allá por 1999.

Sin embargo, eso no evita que voces con comentarios como el siguiente obtengan notoriedad en las redes sociales: “No entiendo nada, de verdad, por qué le hacen esto a Gaitán”. Recordemos que Fernando Gaitán es el creador de esta famosa historia que traspasó fronteras.

La nueva temporada, como era de esperarse, nos trae a personajes del pasado y nos permitirá explorar el “qué hubiese sido si…”. Hablamos del regreso de “El Francés”; Prime Video también reveló el regreso de Román, una figura clave de la historia original que aparece en pantalla por primera vez, insinuando nuevas dinámicas románticas que prometen mantener a los fans a la expectativa mientras Betty enfrenta un capítulo profundamente personal: nuevas decisiones, viejas llamas que resurgen y un futuro por reescribir tanto en Ecomoda como en su propia vida.

Disfruta del tráiler aquí:



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