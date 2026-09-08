Ester Expósito y Hugo Diego García revelan detalles de ‘Enfrentados: Marfil’

La cinta de Prime Video protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García está basada en el libro escrito por Mercedes Ron, “Enfrentados”, el cual consta de dos libros: Marfil y Ébano. Conversamos con los protagonistas y la creadora de esta historia sobre la travesía de interpretar estos personajes tan apasionados y el éxito que estelariza Ron de la mano de Prime Video.

Esta cinta es actualmente una fuerte apuesta para la plataforma de cara a la audiencia juvenil, especialmente para los fans de las historias románticas juveniles, quienes siguen con entusiasmo estas adaptaciones literarias que han conectado, las que en los últimos años han conectado exitosamente con la audiencia lectora de estos dramas románticos.

En conversación con Mercedes Ron, la argentina literalmente aprueba lo que el público verá en sus pantallas mañana, 9 de septiembre.

¿Quién es Marfil?

Ella es la hija de un poderoso empresario español, quien de la noche a la mañana ve cómo toda su vida cambia, después de ser secuestrada y liberada sin aparente explicación.

Este hecho decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

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