Halloween 2026: 10 disfraces de última hora que puedes hacer con ropa que ya tienes

Si aún no tienes tu disfraz para Halloween 2026, una buena opción es hacerlo con tus propias manos. Con ropa que ya tienes en casa, algunos accesorios y un poco de maquillaje puedes crear un look original.

La clave está en elegir una combinación reconocible y añadir uno o dos detalles que completen el personaje. Te damos algunas ideas interesantes y fáciles de “confeccionar”.

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10 disfraces para Halloween con ropa que ya tienes

1. Fantasma moderno

Usa una sábana blanca, vieja y limpia. Haz dos aberturas para los ojos con unas tijeras y combina el disfraz con botas, medias negras y alguna joyería llamativa. También puedes usar lentes de sol encima de la sábana.

2. Pirata clásico

Rescata una camisa blanca holgada, unos vaqueros o una falda y botas. Un pañuelo en la cabeza y unos aros dorados ayudarán a completar el atuendo. Para finalizar el outfit, añade un cinturón grueso.

3. Familia Addams

Un vestido negro o una camisa oscura con cuello blanco son suficientes. Hazte dos trenzas, ponte zapatos negros y mantén una expresión seria.

Asimismo, un maquillaje pálido puede reforzar el estilo gótico. Si toda tu familia utiliza el mismo disfraz, será aún más divertido.

4. Turista perdido

Combina una camisa estampada, bermudas o pantalones cortos y tenis. Añade gafas de sol, un mapa de papel y una cámara vieja o el teléfono colgado al cuello. Cuanto más despreocupado parezca el conjunto, mejor.

5. Vampiro elegante

Viste completamente de negro con prendas formales o una combinación de falda y top. Añade labios rojos u oscuros, delineador y colmillos de utilería. También puedes dibujar dos pequeñas gotas de sangre con pintura apta para la piel.

6. Espantapájaros

Ponte vaqueros, una camisa de cuadros y botas. Con delineador, dibuja pequeñas líneas que simulen puntadas cerca de la boca y agrega triángulos naranjas en las mejillas.

7. Ladrón de bancos de película

Usa una camiseta de rayas, pantalón negro y guantes oscuros para la esencia del disfraz. Completa el look con un antifaz y una bolsa de tela marcada con el símbolo del dólar.

8. Barbie o Elle Woods

Busca un vestido, traje o conjunto rosa. Añade gafas llamativas, joyería y un bolso a juego. Si tienes un perro de peluche, llévalo como guiño al estilo de Elle Woods.

9. Vilma o Daphne, de Scooby-Doo

Para Velma, combina un suéter naranja con falda roja y gafas. Para Daphne, elige prendas moradas y un pañuelo verde. Los calcetines altos y los zapatos cotidianos ayudarán a identificar a cada personaje.

10. Zombi de oficina

Usa una camisa, corbata y pantalón de vestir que ya no necesites conservar impecables. Desordena el conjunto y añade ojeras oscuras y maquillaje pálido. Si quieres simular manchas, utiliza maquillaje cosmético, no productos domésticos que puedan irritar la piel.

La Cruz Roja Americana aconseja evitar telas largas y sueltas para que nadie tropiece y se caiga, a la hora de elegir disfraces tanto para niños como adultos. Además, evitar usar lentes de contacto decorativas para no causar problemas en los ojos y utilizar maquillaje facial en lugar de mascarillas.

Asimismo, debes priorizar la comodidad, especialmente si vas a caminar o asistir a una fiesta. Evita calzado inestable y asegúrate de poder ver bien con máscaras. Con unos pocos elementos, puedes tener un disfraz listo sin convertir los preparativos en otra tarea de última hora.

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