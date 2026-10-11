Halloween en Los Ángeles: eventos y casas embrujadas para 2026

Durante este mes de octubre, bibliotecas, parques y espacios comunitarios de Los Ángeles se alistan para celebrar Halloween 2026. Y aunque la celebración es el sábado 31 de octubre, varios eventos y casas embrujadas estarán funcionando antes de la fecha.

Recorridos misteriosos, concursos de disfraces y fiestas familiares son otras de las actividades gratuitas que ofrecerá la ciudad de Los Ángeles.

Y para quienes prefieren experiencias de terror más intensas, también está Halloween Horror Nights, en Universal Studios Hollywood, aunque esta atracción requiere una entrada de pago.

Lee también: Trabajos de Halloween que todavía están contratando: cuánto pagan y cómo aplicar

¿Dónde celebrar Halloween 2026 en Los Ángeles?

Wizard’s Haunted Library

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026, de 2:00 pm a 5:00 pm (PT)

Lugar: Hyde Park Branch Library, 2205 W. Florence Avenue, Los Ángeles.

Una de las alternativas para las familias es Wizard’s Haunted Library, una experiencia infantil de Halloween organizada en la biblioteca de Hyde Park.

La historia gira alrededor de un dragón malvado que se ha apoderado de la biblioteca y ha robado los libros de un mago. Los participantes deberán atravesar un pequeño laberinto decorado para la ocasión y recuperar uno de los libros.

La actividad ofrece una versión más amable de las casas embrujadas tradicionales. Más información en la página oficial de Los Angeles Public Library.

Boonion Station: fiesta gratuita de Halloween en Union Station

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026, de 11:30 am a 3:30 pm (PT)

Lugar: patio sur de Los Angeles Union Station.

Boonion Station celebrará su séptima edición en el patio sur de la histórica estación ferroviaria.

El evento será gratuito y estará abierto al público, sin necesidad de comprar entradas. Su programación incluye artistas de globos, pintacaritas, manualidades, música de DJ, actividades para crear monstruos y una experiencia de trick-or-treating, en la que los niños podrán recoger dulces.

También habrá un concurso de disfraces con categorías para menores de 12 años, adolescentes, adultos y grupos familiares o parejas. Consulta los detalles en el sitio oficial de Union Station.

Trick-or-Treat Village

El Departamento de Parques y Recreación del condado de Los Ángeles promueve Trick-or-Treat Village, un programa de temporada que reúne distintas celebraciones familiares en parques locales.

La programación anunciada por la entidad incluye casas embrujadas, estaciones para pedir dulces, concursos de disfraces, música en vivo, juegos de carnaval, actividades para decorar calabazas y narraciones de historias de miedo. También contempla la entrega de dulces gratuitos.

El calendario de actividades del condado abarca del 23 al 31 de octubre de 2026. Sin embargo, las fechas y los horarios de cada parque deben confirmarse individualmente antes de organizar una visita.

Spooky Spot Haunted House

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026, de 1:00 pm a 4:00 pm (PT)

Lugar: Stephen Sorensen Community Regional Park, 16801 E. Avenue P, Lake Los Ángeles.

La asociación Lake Los Angeles Parks & Conservation Association anuncia Spooky Spot Haunted House anunció una experiencia organizada por adolescentes del programa juvenil del parque.

La atracción incluye habitaciones tenebrosas, laberintos y sustos inesperados. La jornada también contempla un concurso de disfraces, manualidades, juegos, dulces y otras actividades comunitarias. La organización indica que la entrada a la casa embrujada es gratuita.

Antes de salir a cualquiera de los eventos anteriores, es recomendable confirmar horarios, requisitos de registro, restricciones de edad y disponibilidad de estacionamiento. En las actividades al aire libre, también conviene revisar posibles cambios por el clima.

Te puede interesar:

· SUN Bucks en California: la fecha límite para gastar tus $120 de la tarjeta alimentaria

· Chipotle revive sus margaritas de $6 por Halloween: estas son las 5 ciudades donde estarán disponibles

· Día de Muertos en Los Ángeles 2026: los mejores festejos, altares y actividades