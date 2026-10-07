SUN Bucks en California: la fecha límite para gastar tus $120 de la tarjeta alimentaria

Miles de hogares en California aún tienen dinero disponible en sus tarjetas alimentarias del programa SUN Bucks, conocido también como Summer EBT. Sin embargo, existe una fecha límite para gastar el beneficio económico y no está marcada en el calendario.

Según precisa el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), casi $106 millones de dólares del total de los fondos todavía no habían sido utilizados a comienzos de octubre.

El programa entrega $120 dólares por cada niño elegible para ayudar a las familias a comprar alimentos durante los meses en que las escuelas están cerradas. Para este 2026, California distribuyó las tarjetas en diferentes etapas, por lo que el dinero no vence el mismo día para todos los beneficiarios.

En este sentido, la regla es concreta: los fondos deben utilizarse dentro de los 122 días posteriores a la fecha en que fueron cargados en la tarjeta.

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¿Qué pasa con el dinero de SUN Bucks si se vence el plazo?

Si transcurren los 122 días y todavía queda dinero en la tarjeta, el saldo no utilizado vence o es eliminado del beneficio. El CDSS establece expresamente que esos fondos expirados no pueden ser reemplazados ni volver a acreditarse en la tarjeta.

Por lo tanto, dejar los $120 intactos en la tarjeta no significa que estarán disponibles indefinidamente. Tampoco es posible conservarlos para el siguiente verano.

El programa recomienda a las familias que también reciben CalFresh utilizar primero el dinero de SUN Bucks, precisamente porque los beneficios de CalFresh no están sujetos a esta misma fecha de vencimiento de 122 días.

Asimismo, los beneficiarios deben revisar cuándo fueron cargados sus fondos para saber cuándo termina exactamente su período de utilización. La aplicación gratuita ebtEDGE y el portal para titulares de tarjetas EBT de California permiten consultar el saldo.

Los $120 dólares funcionan mediante una tarjeta EBT y pueden utilizarse en comercios autorizados para comprar alimentos.

Entre los productos permitidos se encuentran frutas, verduras, granos integrales, carne y productos lácteos, además de otros alimentos elegibles. Los fondos pueden utilizarse en muchas tiendas de comestibles, mercados agrícolas y determinados comercios en línea.

Sin embargo, SUN Bucks no puede utilizarse para comprar comida caliente, alimentos para mascotas, productos de limpieza o artículos para el hogar, productos de higiene personal ni medicamentos.

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