Regalos de Navidad de Salvation Army 2026: cómo inscribirse y qué documentos necesitas

El programa Angel Tree entrega juguetes y ropa a niños de familias con dificultades económicas. Las fechas cambian según la localidad y algunas oficinas ya cerraron sus inscripciones.

Las familias que necesitan ayuda para conseguir regalos de Navidad en 2026 deben consultar desde ahora con la oficina de Salvation Army ?Ejército de Salvación? que atiende su domicilio. Su programa Angel Tree permite recibir juguetes y ropa nueva donados por la comunidad, pero no existe una fecha nacional de inscripción ni un único trámite para todo Estados Unidos. Cada sede establece su calendario, los requisitos y la zona que puede atender.

Esperar hasta diciembre puede dejar a una familia fuera del proceso. En el norte de Texas, por ejemplo, la organización ya informa que las solicitudes para Angel Tree 2026 están cerradas. En otras localidades, el calendario es diferente y debe verificarse directamente con la oficina correspondiente.

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Cómo inscribirse para recibir regalos de Navidad en 2026

El primer paso es ingresar al localizador oficial de Salvation Army, escribir la ciudad o el código postal y buscar el servicio de ayuda navideña, identificado como “Holiday Giving”. Desde allí se puede localizar una oficina y consultar cómo solicita asistencia una familia de esa zona.

Algunas sedes reciben solicitudes mediante SAAngelTree.org. La plataforma ofrece una opción en español y utiliza el código postal para identificar las áreas atendidas. Sin embargo, no todas las oficinas participan en ese sistema: si el portal indica que no cubre tu domicilio, debes contactar a la sede local para averiguar si tiene otra forma de inscripción.

También puede haber trámites presenciales o una solicitud inicial seguida de una cita para verificar documentos. En Virginia Central, la convocatoria de 2026 recibió solicitudes del 21 al 23 de septiembre y programó entrevistas presenciales del 5 al 8 de octubre. Ese calendario corresponde únicamente a esa oficina.

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Qué documentos pueden pedir

Los requisitos dependen de la localidad, pero conviene tener preparados:

Identificación con fotografía del padre, madre o tutor.

del padre, madre o tutor. Comprobante de domicilio , como contrato de alquiler o factura de servicios.

, como contrato de alquiler o factura de servicios. Documento del menor que permita verificar su edad y, cuando corresponda, la custodia o tutela.

que permita verificar su edad y, cuando corresponda, la custodia o tutela. Comprobantes de ingresos o beneficios públicos , si los exige la oficina.

, si los exige la oficina. Tallas de ropa y zapatos y una preferencia de juguete por cada niño.

La plataforma de Angel Tree permite adjuntar documentos escaneados o fotografías tomadas con el teléfono. La oficina correspondiente determina cuáles acepta para evaluar cada solicitud.

Tampoco hay una edad máxima uniforme. La convocatoria de Las Vegas está dirigida a niños de 0 a 12 años; Virginia Central estableció un límite de 13 años al 25 de diciembre de 2026, mientras que el norte de Texas contempló menores de hasta 14 años.

Qué está confirmado en distintas localidades

La información oficial consultada al 19 de octubre de 2026 muestra estas diferencias:

Houston, Texas : La campaña 2026 indica que las inscripciones varían por sede y que cada familia debe acudir a la correspondiente a su código postal.

: La campaña 2026 indica que las inscripciones varían por sede y que cada familia debe acudir a la correspondiente a su código postal. Norte de Texas : Las solicitudes de Angel Tree 2026 figuran cerradas.

: Las solicitudes de Angel Tree 2026 figuran cerradas. Las Vegas, Nevada: La oficina anunció el inicio del registro presencial el 1 de octubre, para niños de 0 a 12 años. Es necesario consultar si todavía recibe solicitudes.

La oficina anunció el inicio del registro presencial el 1 de octubre, para niños de 0 a 12 años. Es necesario consultar si todavía recibe solicitudes. Sur de California: La división regional remite a las oficinas locales para confirmar las inscripciones de temporada. Ofrece orientación en horario laboral en el 562-264-3600.

En Nueva York, hay una distinción importante: la página Angel Tree de Greater New York anuncia el 6 de noviembre de 2026 como fecha de disponibilidad de las tarjetas para que los donantes elijan a qué niño ayudar. Esa fecha no corresponde a la apertura de solicitudes de las familias que necesitan regalos. Para recibir asistencia, se debe consultar con la oficina que atiende el domicilio.

Una vez que el niño está registrado y aceptado, su lista de deseos se comparte con donantes de la comunidad. La plataforma señala que estos reciben únicamente el nombre de pila y las preferencias de regalos, sin acceso público a la documentación privada de la familia.

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