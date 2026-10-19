Árbol de Navidad 2026: cuánto cuesta en Nueva York, California y Texas y dónde comprar más barato

Comprar el árbol de Navidad este año no necesariamente será mucho más caro que en 2025. Los productores estadounidenses anticipan una temporada con buena oferta y precios mayoristas bastante estables, aunque el lugar donde se compre puede marcar una diferencia de cientos de dólares.

A nivel nacional, un árbol natural de alrededor de 6 pies puede costar cerca de $80 en promedio, de acuerdo con referencias de la American Christmas Tree Association. Pero en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, un ejemplar similar puede superar fácilmente los $100 o $200.

Texas muestra otra realidad: cerca de Houston, Austin y otras ciudades todavía existen granjas donde es posible cortar el propio árbol y encontrar ejemplares naturales desde aproximadamente $60 a $110.

Para quienes no necesitan un árbol natural, las opciones artificiales pueden resultar considerablemente más económicas: grandes cadenas ya ofrecen modelos de más de 6 pies con luces por menos de $50.

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¿Subirá el precio de los árboles de Navidad en 2026?

Por ahora, la industria no espera un fuerte aumento. El 91% de los productores mayoristas consultados por el Real Christmas Tree Board dijeron que mantendrán o reducirán sus precios durante la temporada 2026. Además, el 85% calificó la disponibilidad de árboles como fuerte o muy fuerte.

Eso no significa que todos los consumidores pagarán lo mismo que el año pasado.

El precio final depende de factores como la especie, altura, ciudad, transporte y tipo de vendedor. Un árbol comprado directamente en una granja puede costar mucho menos que uno vendido en una gran ciudad con entrega e instalación.

Cuánto cuesta un árbol de Navidad natural en 2026

La American Christmas Tree Association sitúa el precio promedio de un árbol natural de aproximadamente 6 pies en alrededor de $80, aunque existe una gran variación entre regiones.

Como referencia, árboles naturales de entre 6 y 7 pies pueden encontrarse en buena parte del país dentro de un rango aproximado de $60 a $130.

Fraser Fir y Noble Fir suelen estar entre las variedades más costosas, mientras que Douglas Fir, Virginia Pine y algunas variedades de pino o ciprés pueden resultar más económicas. En las grandes ciudades, sin embargo, los precios son muy diferentes.

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Cuánto cuesta un árbol de Navidad en Nueva York

Quienes compren un árbol natural dentro de NYC probablemente pagarán bastante más que el promedio nacional. Tree Riders NYC, por ejemplo, informa para su temporada 2026 un precio de $239 por un Fraser Fir de 6 pies, con entrega, instalación y soporte incluidos. Su opción más pequeña comienza en $59, mientras que los árboles de gran tamaño pueden superar los $1,500.

Otro vendedor especializado, NYC Tree Lady, publica Balsam Fir desde $139 para árboles de 3 a 4 pies y $279 para ejemplares de 6 a 7 pies.

Otros comercios muestran valores menores y la diferencia demuestra por qué vale la pena comparar: dentro de la misma ciudad, dos árboles de dimensiones parecidas pueden tener más de $100 de diferencia.

Cuánto cuesta un árbol de Navidad en Los Ángeles

En Los Ángeles también hay fuertes diferencias según la especie. Santa & Sons, un tradicional vendedor de árboles ubicado en Burbank Boulevard, abrirá su lote para la temporada el 25 de noviembre de 2026.

Sus precios publicados muestran cuánto influye la variedad elegida. Un Douglas Fir de 6 a 7 pies cuesta desde $109.99, mientras que un Grand Fir de la misma altura comienza en $139.99.

Quien prefiera un Noble Fir deberá pagar bastante más: un árbol de 6 a 7 pies comienza en $229.99. Los ejemplares de 7 a 8 pies suben a $289.99.

Esto deja una recomendación clara para quien busca ahorrar en Los Ángeles: no elegir solamente por tamaño. Cambiar un Noble Fir por un Douglas Fir puede representar un ahorro superior a $100 en un árbol prácticamente de la misma altura.

También conviene mirar qué incluye el precio. Algunos vendedores cobran aparte entrega, instalación, soporte o tratamiento ignífugo.

Cuánto cuesta un árbol de Navidad en San Francisco

San Francisco tampoco es barato, aunque hay opciones por debajo de algunos precios de Nueva York y Los Ángeles.

El Guardsmen Christmas Tree Lot publica para la temporada árboles de:

4 a 5 pies por $90 .

. 5 a 6 pies por $125 .

. 6 a 7 pies por $155 .

. 7 a 8 pies por $190 .

. 8 a 9 pies por $230.

El soporte se cobra aparte: parte de $35 para árboles de hasta 8 pies.

La entrega e instalación dentro de San Francisco comienza en $125, por lo que un árbol de 6 a 7 pies que cuesta $155 puede terminar superando fácilmente los $280 si se solicita el servicio completo. Esto vuelve especialmente conveniente retirar personalmente el árbol cuando sea posible.

Otros lotes de San Francisco pueden ofrecer precios diferentes según variedad y tamaño, por lo que comparar dos o tres vendedores antes de comprar puede generar un ahorro considerable.

Cuánto cuesta un árbol de Navidad en Texas

Texas puede ser considerablemente más económico, especialmente para quienes están dispuestos a viajar hasta una granja. En el área de Austin, Brungot Farms, en Cedar Park, publica Fraser Fir frescos a:

4 a 5 pies: $59.95 .

. 5 a 6 pies: $79.95 .

. 6 a 7 pies: $109.95 .

. 7 a 8 pies: $139.95 .

. 8 a 9 pies: $189.95.

En otras partes del estado, cortar el propio árbol puede costar todavía menos. Tanglewood Christmas Trees, cerca de College Station, cobra $10 por pie para Virginia Pines de entre 5.5 y 8 pies. Eso deja un árbol de aproximadamente 6 pies alrededor de $60, antes de impuestos, y el establecimiento incluye sin cargo el sacudido y empaquetado de la planta.

Cerca de Houston, las referencias para la temporada 2026 también muestran árboles naturales alrededor de $70 a $86 para ejemplares de unos 6 pies, dependiendo de la granja y la especie.

En Spring Creek Growers, cerca de Houston, un Virginia Pine de 6 pies figura en $82, mientras que un Leyland Cypress de igual tamaño cuesta $86.

Texas tiene además una ventaja: muchas granjas permiten elegir y cortar personalmente el árbol, lo que convierte la compra en una salida familiar y evita parte del costo de distribución que se paga en las grandes ciudades.

Dónde puede resultar más barato comprar un árbol natural

Tomando únicamente algunas referencias publicadas para 2026, un árbol cercano a 6 o 7 pies puede encontrarse aproximadamente desde:

Texas: $60-$110.

$60-$110. Los Ángeles: $110 por un Douglas Fir; más de $200 por determinados Noble Fir.

$110 por un Douglas Fir; más de $200 por determinados Noble Fir. San Francisco: alrededor de $155.

alrededor de $155. Nueva York: puede superar los $200 en vendedores que incluyen entrega o servicios.

No son promedios oficiales de cada ciudad, sino ejemplos de precios vigentes publicados por vendedores y granjas. El costo final cambia según especie, altura, calidad y servicios incluidos.

La diferencia confirma que comparar únicamente “un árbol de 6 pies” puede resultar engañoso: la especie y la logística pesan muchísimo en el precio.

La opción más barata: árboles artificiales desde menos de $50

Para quien prioriza el precio y no necesita el aroma de un árbol natural, un artificial puede resultar mucho más conveniente. Home Depot tiene modelos artificiales de alrededor de 6.5 pies con luces por menos de $50, mientras que otros de mayor tamaño o densidad suben rápidamente de precio.

La diferencia es que pueden reutilizarse durante varios años.

Uno de $90 utilizado durante cinco Navidades, por ejemplo, representa un costo promedio de apenas $18 por temporada, sin contar almacenamiento o eventuales reemplazos de luces.

Cómo conseguir un árbol natural por apenas $5

Existe una alternativa todavía más barata, aunque requiere automóvil, tiempo y disposición para cortar el árbol personalmente. El Servicio Forestal permite cortar árboles de Navidad en numerosos bosques nacionales mediante permisos que pueden comprarse a través de Recreation.gov.

Los precios dependen del bosque. En algunos lugares cuestan apenas $5 por árbol.

Las familias con estudiantes de cuarto grado que cuentan con el pase Every Kid Outdoors pueden incluso acceder a permisos gratuitos en bosques participantes, aunque puede existir una pequeña tarifa administrativa.

No es una alternativa práctica para cualquier familia, pero puede ser la forma más económica de conseguir un árbol natural para quienes viven cerca de terrenos federales habilitados.

¿Dónde conviene comprar para gastar menos?

Para un árbol artificial, las grandes cadenas suelen tener ventaja en precio, especialmente durante las promociones previas a Black Friday. Para uno natural, la estrategia cambia según el lugar. En Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, conviene comparar lotes y revisar cuánto cuestan entrega, soporte e instalación antes de decidir.

En Texas, las granjas de cortar tu propio árbol pueden ser una de las mejores alternativas para mantener el precio debajo de $100.

También hay que comparar especies. El ejemplo de Los Ángeles es claro: en el mismo vendedor, un Douglas Fir de 6 a 7 pies cuesta $109.99 y un Noble Fir de igual tamaño parte de $229.99.

¿Conviene comprar el árbol de Navidad temprano?

Depende del tipo de árbol. Para uno artificial, octubre y noviembre son buenos meses para empezar a comparar precios, especialmente antes y durante Black Friday.

En árboles naturales, comprar temprano ofrece mayor selección de tamaños y formas, pero obliga a mantenerlo hidratado durante más tiempo.

El Real Christmas Tree Board asegura que la oferta nacional será fuerte este año, por lo que no se prevé una escasez generalizada durante la Navidad de 2026.

Esperar hasta los últimos días puede traer descuentos en algunos lotes, pero también significa elegir entre los árboles que hayan quedado.

La mejor estrategia probablemente sea otra: decidir primero qué especie y tamaño se quiere, consultar al menos tres precios y preguntar qué incluye cada uno. En algunas ciudades, esos pocos minutos de comparación pueden ahorrar más de $100.