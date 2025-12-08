¿Por qué los árboles de Navidad naturales podrían ser más baratos este 2025?

Una de las actividades más comunes en las familias estadounidenses durante la temporada decembrina es la decoración del hogar, las luces, los adornos forman parte de las festividades siendo el árbol el personaje principal; sin embargo, las cifras indican que este año muchos se inclinarán por árboles de Navidad naturales debido a sus asequibles precios.

De acuerdo con un informe de la Asociación Americana del Árbol de Navidad (ACTA) por sus siglas en inglés) debido al 30% en los aranceles, los precios este año se incrementarán entre un 10 a un 15%, siendo los árboles de Navidad muchos más caros para esta temporada.

Según datos registrados por ACTA, el año pasado los precios de los árboles de Navidad artificiales oscilaban entre los $85 a los $1,000 dólares, dependiendo del tamaño y dimensiones, mientras que el precio promedio de un árbol de Navidad natural estaba entre los $80 a $100 dólares.

“Los precios de los árboles de Navidad artificiales varían según el fabricante, el minorista, el tamaño, la forma y características como las opciones de iluminación previa. Las familias aprecian su fiabilidad, facilidad de instalación y la variedad de opciones disponibles, desde modelos preiluminados de alta gama hasta estilos tradicionales de hoja perenne y estilos coloridos y divertidos”, declaró Jami Warner, directora ejecutiva de la Asociación Americana del Árbol de Navidad.

Si bien, una encuesta realizada por Real Christmas Tree Board destaca que al menos un 84% de los fabricantes no prevén ningún aumento en los precios mayoristas este año.

“Un dólar, un árbol”

Este viernes 5 de diciembre, el Departamento del Interior (DOI por sus siglas en ingles) indicó que este año tiene la iniciativa de ayudar a más familias estadounidenses a ahorrar dinero durante la temporada de fiestas, además de combatir con los incendios forestales.

Por lo tanto, en conjunto con la Oficina de Administración de Tierras, anunció que en la Navidad 2025 se reducirán las tarifas de los permisos para los árboles naturales, los cuales costarán $1 dólar por cada uno hasta el 31 de enero, lo mismo aplicará para la leña.

Al respecto, el secretario del Interior, Doug Burgum dijo en un comunicado que “las familias estadounidenses merecen un verdadero alivio y ahorros durante las fiestas, y en el Departamento del Interior nos aseguramos de que puedan calentar sus hogares mientras mantienen vivas sus tradiciones”, señaló,

Según DOI, esta iniciativa es una manera “ofrecer un alivio inmediato de los precios y mayores oportunidades para que las familias estadounidenses recolecten su propia leña y árboles de Navidad”.

“La iniciativa ‘Un dólar, un árbol’ es un ejemplo contundente de cómo nuestras tierras públicas pueden brindar beneficios duraderos al pueblo estadounidense, haciendo que esta temporada sea más alegre y asequible para todos”, comentó Burgum quien expresó que con estas tarifas los ahorros serán de aproximadamente $10 millones dólares un gran alivio económico para las familias estadounidenses durante la temporada navideña de 2025.

