13 regalos con descuentos en Target, perfectos para Navidad

Tras los agitados días de Black Friday y Cyber Monday, los mercados online ahora se preparan para la Navidad. A través de su sitio web, Target ya tiene activo un catálogo de productos que podrían ser el regalo perfecto.

Desde joyería hasta artículos tecnológicos y ropa de invierno, muchas opciones están disponibles con rebajas considerables que vale la pena aprovechar antes de que se agoten.

Te compartimos una lista de 13 productos con descuentos vigentes que pueden adaptarse a distintos gustos y bolsillos. Cada artículo incluye su precio original, el porcentaje de ahorro y el costo final de oferta.

13 ofertas en Target para comprar tu regalo de Navidad

1. Pendientes de aro de Hello Kitty chapados en oro y esmaltados

Pendientes juveniles con acabado dorado y detalle esmaltado, ideales para fans de Hello Kitty.

Precio original: $45.00

Descuento: $31.95

Precio de oferta: $13.05

2. Collar de tenis Guili Flawless con circonita cúbica transparente

Una pieza elegante de brillo fino, perfecta para ocasiones especiales.

Precio original: $119.08

Descuento: $95.27

Precio de oferta: $23.81

3. Juego de edredón con textura de gofre – Becky Cameron

Set de edredón ultrasuave y acolchado alternativo al plumón, ideal para cualquier estación.

Precio original: $116.00

Descuento: $46.42

Precio de oferta: $69.58

4. Sudadera gráfica para mujer Simply Sage Market

Modelo cómodo con diseño navideño, perfecta para la temporada.

Precio original: $42.99

Descuento: $12.90

Precio de oferta: $30.09

5. Collar de cadena con dije navideño Ginger Lyne

Cadena tipo “paperclip” bañada en oro de 14 kt, ajustable y con encanto festivo.

Precio original: $42.85

Descuento: $12.86

Precio de oferta: $29.99

6. Calcetines navideños de 12 días para mujer – MUK LUKS

Set temático para acompañar toda la temporada, con diseños variados y cómodos.

Precio original: $42.00

Descuento: $20.01

Precio de oferta: $21.99

7. Pendientes Guili chapados en oro blanco con halo de circonitas

Estilo sofisticado con halo de circonitas y acabado milgrain.

Precio original: $71.44

Descuento: $57.16

Precio de oferta: $14.28

8. Almohada cervical Zibroges de espuma viscoelástica

Diseñada para aliviar el dolor de cuello, con estructura contorneada y altura ajustable.

Precio original: $79.99

Descuento: $40.00

Precio de oferta: $39.99

9. Suéter navideño feo Coolmee para hombre

Clásico suéter de temporada con diseño divertido para regalos temáticos.

Precio original: $69.99

Descuento: $31.00

Precio de oferta: $38.99

10. Auriculares inalámbricos Bluetooth Beats Studio Pro

Sonido premium, cancelación de ruido y diseño cómodo para uso diario.

Precio original: $349.99

Descuento: $180.00

Precio de oferta: $169.99

11. Portátil HP Essential 17.3″ táctil, i3-N305

Equipo potente con pantalla grande, memoria amplia y Windows 11 Pro.

Precio original: $1,158.00

Descuento: $579.00

Precio de oferta: $579.00

12. Tableta Samsung Galaxy Tab A9+ de 11″

Tableta ligera y práctica con buen rendimiento para estudio y entretenimiento.

Precio original: $219.99

Descuento: $70.00

Precio de oferta: $149.99

13. Colección de regalos de Adviento Disney Mickey y Minnie

Set navideño con charms, aretes y collares listos para mezclar y combinar.