La razón por la que hay que poner canela en el árbol de Navidad

La Navidad es una época cargada de simbolismo, rituales y energía.

Más allá de los adornos tradicionales, existen pequeños gestos espirituales que pueden elevar la vibración de tu hogar y abrir caminos hacia la abundancia.

Entre ellos, uno destaca por su simplicidad y su enorme poder: colocar canela en el árbol de Navidad.

Este gesto, que muchas personas realizan intuitivamente por su aroma cálido y hogareño, tiene raíces profundas tanto en el Feng Shui como en antiguas prácticas espirituales.

La canela es considerada una de las especias más poderosas para atraer buena suerte, prosperidad económica y protección energética durante el cierre del año.

A continuación, te explicamos su significado y las mejores maneras de incorporarla para potenciar la magia de tu árbol navideño.

¿Por qué poner canela en tu árbol de Navidad?

Un ritual que activa la suerte y la prosperidad

Según el Feng Shui, el árbol navideño no es un simple adorno: es un portal energético que capta y distribuye vibraciones positivas dentro del hogar.

Representa el elemento madera, relacionado con el crecimiento, la disciplina, la fuerza interna y la claridad mental.

Cuando incorporas canela a este elemento, sucede una combinación energética poderosa: madera y fuego aromático = expansión, atracción y renovación.

La canela es conocida por atraer dinero, abundancia material, oportunidades nuevas, protección espiritual y armonía familiar.

Su aroma cálido activa el flujo energético en casa, limpia bloqueos y establece un ambiente ideal para intenciones financieras, emocionales y espirituales hacia el Año Nuevo.

Protección y limpieza energética del hogar

De acuerdo con diversas prácticas espirituales, la canela actúa como un purificador natural del ambiente.

Colocarla en el árbol ayuda a alejar malas vibras, cortar la energía estancada, equilibrar el ambiente emocional y fortalecer la armonía entre los miembros del hogar.

Además, su fragancia crea un espacio cálido y reconfortante, ideal para atraer paz durante las fiestas.

Cómo usar canela en tu árbol de Navidad

Incorporar canela en tu decoración navideña es sencillo, práctico y muy efectivo. Aquí tienes las mejores maneras de hacerlo:

1. Soplar canela en polvo al árbol

Un ritual poderoso y tradicional en el Feng Shui es soplar canela en polvo directamente sobre el árbol navideño.

¿Cómo hacerlo?

Toma un poco de canela en polvo en tus manos. Acércate al árbol con intención y serenidad.

Sopla suavemente mientras visualizas: abundancia entrando en tu vida, tus metas económicas fluyendo, un cierre de año ligero, protegido y próspero. Este ritual limpia energías negativas acumuladas y abre el camino a un ciclo nuevo lleno de oportunidades.

2. Varitas de canela como esferas decorativas

Una de las formas más populares y estéticas de utilizar canela es colgando ramos o varitas en el árbol.

Cómo prepararlas

Agrupa dos o tres varitas de canela. Amárralas con un listón rojo (color que potencia la energía y protege según el Feng Shui).

Colócalas entre las ramas como si fueran esferas. Además de atraer energía positiva, su aroma actúa como repelente natural contra: mosquitos, arañas y hormigas. Perfecto para quienes usan árboles naturales.

3. Canela en pequeños paquetes decorativos

Si buscas algo más sofisticado, puedes envolver canela en pequeñas bolsitas de tela o papel decorativo y colocarlas estratégicamente en el árbol.

Estos paquetitos representan regalos simbólicos de abundancia y ayudan a distribuir la energía de la canela de manera uniforme en el espacio.

Otros usos de la canela para potenciar tu hogar navideño

La magia de la canela no tiene por qué quedarse en el árbol. Aquí te damos otras ideas para intensificar su poder en toda tu casa:

En la entrada del hogar

Coloca un recipiente con varitas de canela cerca de la puerta principal para evitar que entren energías densas. Esto crea un escudo vibracional y da la bienvenida a la prosperidad desde el primer paso.

En velas

Las velas aromáticas de canela son perfectas para encender durante las cenas navideñas. Atraen paz, armonía y enfoque espiritual.

En la cocina

Al agregar canela a tus postres y bebidas navideñas, activas la energía de la abundancia compartida. La cocina es el corazón del hogar y un espacio ideal para multiplicar bendiciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué atrae la canela en el árbol de Navidad?

Atrae prosperidad, abundancia económica, protección y energía positiva según el Feng Shui.

¿Cómo se utiliza la canela para limpiar la energía del hogar?

Soplarla sobre el árbol o colocar varitas en la entrada ayuda a cortar malas vibras y renovar la energía.

¿Las varitas de canela funcionan igual que la canela en polvo?

Sí, ambas atraen prosperidad. Las varitas son más decorativas y su aroma dura más tiempo.

¿Se puede usar canela en un árbol artificial?

Sí. La energía se activa igual, ya que el ritual depende de la intención y de la vibración del elemento madera que simboliza el árbol.

