Cinnamon verum vs Ceylon: diferencias y qué variedad de canela elegir

La canela es una de las especias más usadas del mundo, pero no todas son iguales. En etiquetas, recetas y artículos de bienestar suelen aparecer dos términos que generan confusión: Cinnamon verum y canela de Ceilán (Ceylon). Entender qué significan y cómo se diferencian de otras variedades es clave para elegir mejor, sobre todo si se consume de forma habitual.

En las semanas de fin de año, y sobre todo para Navidad, se busca mucho “Cinnamon verum vs Ceylon” por el pico de recetas navideñas con canela. De hecho, en noviembre y diciembre aumenta fuerte la publicación y consulta de recetas típicas (postres, galletas, bebidas calientes, panes dulces).

Se dice que la canela ayuda a atraer la abundancia. Crédito: Shutterstock

Es que la canela es protagonista y muchos usuarios quieren elegir la mejor variedad para cocinar en casa. Ahí aparece la duda entre Cinnamon verum y Ceylon: si es tu caso, te ayudamos con las respuestas que estás buscando.

¿Cinnamon verum y canela de Ceilán son lo mismo?

Sí. Cinnamon verum es el nombre científico de la canela de Ceilán, también conocida como canela verdadera. El término “Ceilán” hace referencia a su origen histórico y geográfico (actual Sri Lanka), mientras que Cinnamon verum es su denominación botánica.

En la práctica, ambos nombres identifican el mismo tipo de canela, considerada la de mayor calidad frente a otras variedades más comunes.

Características de la canela de Ceilán (Cinnamon verum)

La canela de Ceilán se distingue fácilmente por sus características físicas y su perfil de sabor:

Sabor suave, ligeramente dulce y equilibrado

Aroma delicado, no invasivo

Color marrón claro

Corteza delgada, formada por varias capas finas enrolladas

Textura frágil, fácil de quebrar

Estas cualidades la convierten en una opción ideal para infusiones, consumo diario y recetas donde se busca un sabor sutil.

En qué se diferencia de la canela cassia

La mayor confusión no está entre Cinnamon verum y Ceylon, sino entre la canela de Ceilán y la canela cassia, que es la más vendida en supermercados.

La cassia tiene un sabor más intenso y picante, un color más oscuro y una corteza gruesa y dura. Además, contiene mayores niveles de cumarina, un compuesto natural que, en grandes cantidades y consumido con frecuencia, puede resultar perjudicial.

Por esta razón, la cassia suele utilizarse en repostería industrial o en recetas donde se necesita un sabor fuerte, pero no es la más recomendada para consumo diario.

La canela es poderosa para purificar espiritualmente la casa. Crédito: Shutterstock

¿Cuál conviene elegir según el uso?

La elección depende de cómo y con qué frecuencia se consuma la canela:

Para infusiones y uso cotidiano: canela de Ceilán (Cinnamon verum)

Para personas que la consumen a diario: Ceilán es la opción más segura

Para postres intensos o recetas especiadas: cassia, en pequeñas cantidades

Para niños y adultos mayores: canela de Ceilán

Cómo reconocer la canela de Ceilán al comprar

Hay algunos detalles simples que ayudan a identificarla:

En rama: capas finas, enrolladas como un cigarro

En polvo: color claro y aroma suave

En la etiqueta: buscar “Ceylon cinnamon” o “Cinnamon verum”

Cuando solo dice “canela” sin más información, suele tratarse de cassia.

Por qué esta diferencia importa

Más allá del sabor, conocer el tipo de canela que se consume es importante para un uso responsable y consciente. La canela de Ceilán permite un consumo más frecuente, mientras que la cassia conviene reservarla para usos puntuales.

En un contexto donde cada vez más personas incorporan especias a su rutina diaria, elegir la variedad adecuada marca la diferencia.

No existe una verdadera competencia entre Cinnamon verum y Ceylon, porque son lo mismo. La diferencia clave es entre canela de Ceilán (Cinnamon verum) y canela cassia. Si buscas una canela más suave, de mejor calidad y apta para consumo habitual, la canela de Ceilán es la mejor elección.

