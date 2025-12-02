window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hervir cáscaras de naranja y limón con canela: el truco perfecto para eliminar malos olores

Hervir cáscaras de naranja y limón con canela es un truco trending que ayuda a eliminar malos olores y perfumar la casa con un aroma natural

La combinación de naranja y limón, suavizado con canela, puede desprender un aroma capaz de eliminar malos olores. Crédito: Hryhor Denys | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Si buscas alternativas naturales para perfumar tu hogar, sin depender de aerosoles o químicos comerciales, está circulando un truco que promete efectividad. Además, es un remedio seguro y merece la pena probarlo.

Se trata de una mezcla sencilla de ingredientes de cocina: cáscaras de naranja, cáscaras de limón y ramas de canela. La estrategia caser consiste en hervir y obtener un aroma capaz de neutralizar olores y aportar una sensación cálida en cuestión de minutos.

Cómo elaborar el truco para eliminar malos olores y por qué funciona

Cuando las cáscaras de naranja y limón se combinan con canela en agua caliente, liberan compuestos aromáticos que actúan como neutralizadores naturales. El vapor que se desprende durante la cocción se distribuye por el ambiente y sustituye los olores fuertes: de alimentos con grasas y frituras, por ejemplo.

Además del efecto desodorizante, esta preparación se convierte en un aromatizador natural que ofrece un toque cítrico y especiado sin recurrir a productos sintéticos.

Aunque el truco es sencillo, preparar la mezcla de manera adecuada garantiza un mayor alcance del aroma. Para obtener el mejor resultado, basta con seguir estos pasos:

Ingredientes básicos:

  • 1 litro de agua
  • Cáscaras de naranja y limón (la cantidad varía según la intensidad deseada)
  • 2 ramas de canela

Preparación:

  • Colocar todos los ingredientes en una olla
  • Hervir a fuego bajo durante 15 minutos
  • Mantener la olla sin tapa y abrir las puertas de las habitaciones para permitir que el vapor aromatizado recorra la casa.
  • Una vez que la mezcla esté fría, colar el líquido y verterlo en un pulverizador para usarlo como aromatizante.
  • Quienes prefieran un aroma más potente pueden añadir unas gotas de aceite esencial cítrico

Este preparado también puede aplicarse sobre textiles del hogar, como alfombras, cortinas o sillones, para prolongar la fragancia por más tiempo.

Su aroma cítrico y especiado resulta agradable en cualquier época del año y funciona tanto para neutralizar olores fuertes como para ambientar el hogar de forma continua.

