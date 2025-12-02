Corona de Adviento: qué significan las velas por su color

La corona de Adviento es uno de los rituales más antiguos y significativos de la temporada navideña.

Su historia se remonta a la cultura germánica, donde los pueblos utilizaban hojas verdes durante el frío diciembre para encender fuego como símbolo de esperanza y preparación para la llegada de la primavera.

Este gesto ancestral se transformó con el tiempo en un símbolo cristiano lleno de espiritualidad, conciencia y preparación interior.

En la actualidad, la corona de Adviento no solo adorna los hogares, sino que actúa como un recordatorio del tiempo de espera, reflexión y renovación espiritual que precede al nacimiento del Niño Dios.

Su forma circular simboliza la eternidad, y sus ramas de pino representan la vida eterna, incluso en los momentos de mayor oscuridad del año.

La estructura sagrada de la corona de Adviento

La corona clásica está elaborada con ramas de pino o abeto y decorada con lazos, guirnaldas o incluso frutas como manzanas.

A su alrededor se colocan cuatro velas, una para cada domingo previo a Navidad formando un cuadrado que simboliza equilibrio, estabilidad y la preparación paulatina del espíritu.

En algunos hogares se incluye una quinta vela —de color blanco— ubicada al centro del círculo, que representa la luz de Cristo y se enciende el propio 25 de diciembre.

Además, es costumbre que en cada encendido se realice una oración particular, agradeciendo, pidiendo guía y reforzando la conexión espiritual del hogar.

A medida que las velas se consumen, se reemplazan, asegurando que todas estén completas para el día de Navidad.

Significado espiritual de las velas de Adviento según su color

Cada vela tiene un mensaje profundo y un propósito espiritual. A continuación, se explica su simbolismo y el orden en que deben encenderse.

1. Vela morada: penitencia, reflexión y perdón

La primera vela de Adviento se enciende el primer domingo y es de color morado.

Este tono está asociado con la penitencia, el arrepentimiento y la introspección, explica We Mystic en un artículo.

Simboliza la oportunidad de mirar hacia dentro, reconocer los errores del año y pedir perdón. Es un llamado a la humildad y a la apertura espiritual para iniciar el camino hacia la Navidad.

2. Vela verde: esperanza y vida eterna

La segunda vela corresponde al segundo domingo de Adviento y suele ser de color verde, aunque en algunas tradiciones se utiliza una vela azul claro.

El verde simboliza la esperanza, la abundancia y la eternidad. Esta vela nos recuerda que, incluso en tiempos de incertidumbre, existe un propósito divino que guía el camino.

Encenderla es afirmar que la renovación espiritual está en marcha y que la luz interior crece con cada nuevo paso.

3. Vela rosa: alegría y preparación gozosa

El tercer domingo se enciende la vela rosa, que representa la alegría ante la inminente llegada del Niño Dios.

Conocida como Gaudete, esta vela señala un descanso espiritual en medio del tiempo de preparación, permitiendo celebrar con gozo el amor divino.

Su luz invita a agradecer lo recibido, a fortalecer el ánimo y a compartir alegría con el prójimo.

4. Vela roja: amor, fe y entrega

En el cuarto domingo se enciende la vela roja, símbolo del amor, la fe y la entrega espiritual.

Este color recuerda que el amor es el centro del mensaje navideño y una de las fuerzas más poderosas para transformar el mundo.

Encender esta vela es renovar la fe, cultivar la compasión y abrir el corazón para recibir la Navidad en plenitud.

5. Vela blanca: pureza, luz y renacimiento espiritual (25 de diciembre)

Finalmente, la vela blanca se enciende el día de Navidad como símbolo de pureza y renovación espiritual con la llegada del Salvador.

Esta vela representa la luz divina que disipa la oscuridad y el renacimiento espiritual del alma.

Su encendido marca el triunfo de la esperanza sobre el miedo, del amor sobre la duda y de la fe sobre la incertidumbre.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas velas tiene la corona de Adviento?

Tiene cuatro velas, una para cada domingo, y en algunas tradiciones se coloca una quinta vela blanca para Navidad.

¿Qué significa cada color de las velas?

Morado: penitencia; verde: esperanza; rosa: alegría; rojo: amor y fe; blanco: pureza y renovación.

¿Cuándo se enciende cada vela?

Cada domingo previó a Navidad. La blanca se enciende el 25 de diciembre.

¿Qué simboliza la corona circular?

La eternidad y la continuidad de la vida espiritual.

¿Por qué se reemplazan las velas?

Para que estén completas el día de Navidad y simbolicen plenitud espiritual.

