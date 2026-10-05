Costco vuelve a ofrecer boletos de Disneyland: qué incluyen y hasta cuándo se pueden usar

Para muchas familias, Disneyland no es una salida cualquiera: es ese viaje que se planea durante meses, el que los niños esperan con ilusión y los adultos intentan hacer posible sin gastar de más. Costco acaba de recuperar una promoción que puede ayudar a cumplir ese plan.

El paquete cuesta $329.99 e incluye un boleto de dos días para Disneyland Resort con opción Park Hopper, acceso a Lightning Lane Multi Pass durante ambas jornadas y una tarjeta Disney Dining de $60. Comprado por separado, el paquete puede superar los $500.

Costco recupera una oferta para Disneyland: qué incluye

La promoción está disponible desde el 2 de octubre y los boletos deben utilizarse hasta el 18 de diciembre de 2026. Es necesario reservar las fechas de visita y la oferta puede encontrarse únicamente en determinadas tiendas Costco de California, por lo que conviene confirmar la disponibilidad antes de trasladarse.

Los boletos son para mayores de tres años, no son reembolsables y deben utilizarse dentro del período establecido. La tarjeta de comida tampoco equivale a dinero en efectivo: funciona bajo las condiciones de Disney.

Para una familia de cuatro personas, el gasto inicial puede superar los $1,300, pero el ahorro frente a comprar cada servicio por separado puede ser importante. Además, contar con Lightning Lane puede marcar una diferencia en una temporada en la que las filas suelen consumir buena parte del día.

La recomendación es revisar primero la aplicación o la tienda Costco más cercana, confirmar que haya existencias y consultar las fechas disponibles en Disneyland. Las promociones cambian rápido y, en este caso, esperar demasiado podría significar perder la oportunidad.

A veces, una oferta así no elimina el costo del viaje, pero sí puede acercar un poco ese sueño familiar que parecía demasiado lejos.

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