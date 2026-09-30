Cierran montaña rusa de Six Flags en California por su historial de accidentes y muertes

Una de las montañas rusas más conocidas de California, la “X2”, será cerrada después de casi dos décadas de funcionamiento. El cierre definitivo fue confirmado por Six Flags Magic Mountain el 29 de septiembre.

La decisión llegó tras años de reportes de lesiones y muertes relacionadas con la atracción mecánica y una investigación reciente que puso nuevamente bajo la lupa su historial de seguridad.

Según Brian Oerding, presidente de Six Flags Magic Mountain, la X2 había recibido a más de 16 millones de visitantes desde su reapertura en 2008 y había superado numerosas pruebas de seguridad. Aun así, la compañía decidió retirarla porque la confianza de los visitantes se había visto afectada.

“Después de casi 20 años, hemos decidido retirar definitivamente X2”, señaló Oerding en el comunicado oficial del parque. También sostuvo que la seguridad de los visitantes es una prioridad y que la empresa tomó la decisión porque consideró que era lo correcto.

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¿Qué ocurrió con la montaña rusa X2?

X2 comenzó originalmente como X en 2002 y fue transformada y relanzada como X2 en 2008. La atracción se caracteriza por sus asientos que giran de manera independiente hacia adelante y hacia atrás mientras el tren avanza por la pista.

Puede alcanzar velocidades de hasta 76 millas por hora y cuenta con una caída de unos 200 pies.

En julio de 2026, dos mujeres sufrieron graves lesiones cerebrales después de montar en X2 con seis días de diferencia. Ambas necesitaron cirugía cerebral de emergencia. Una de ellas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, permanecía hospitalizada, según los reportes de CNN.

Después de que la investigación se hizo pública, abogados de los afectados dijeron que más de 100 personas adicionales habían comunicado lesiones que atribuían a la atracción durante los dos años anteriores.

La atracción permanece cerrada desde el 12 de julio de 2026.

Pero uno de los casos más graves fue el de Christopher Hawley, de 22 años, quien murió en junio de 2022 después de montar X2. El informe del forense atribuyó su muerte a un traumatismo craneal provocado en lo que calificó como un accidente en una atracción del parque.

La familia presentó una demanda contra Six Flags y el fabricante de los trenes, y el caso llegó a un acuerdo en agosto de 2026, pero los términos no fueron divulgados.

X2 también había estado relacionada anteriormente con el fallecimiento de Hilda Farias, de 28 años, en 2010, según documentos y reportes revisados durante la investigación.

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