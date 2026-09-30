Crean en París la tabla de picada más grande del mundo: tardaron dos días y es récord Guinness

Una marca de alimentos en París, llamada “Michel et Augustin” logró preparar y diseñar la tabla de picada más grande del mundo, lo que además les otorgó un récord Guinness.

La tabla, repleta de aperitivos de entrada, consiste en una gigantesca composición de embutidos, quesos, frutas, verduras y conservas. Una vez culminada, la preparación pesó 500,626 kilogramos, equivalentes a unas 1,103.69 libras, determinando así el récord mundial.

La marca fue conseguida el 8 de julio de 2026 en la capital francesa y quedó registrada oficialmente por Guinness World Records bajo la categoría de “Largest charcuterie platter/board”.

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Una picada con siete tipos de embutidos y siete quesos

El equipo de seis chefs de “Michel et Augustin” trabajó durante dos días completos cortando y preparando los alimentos. Después, 25 empleados de diferentes áreas participaron en el montaje final, un proceso que tomó aproximadamente cinco horas.

La enorme tabla reunió siete variedades de charcutería: Coppa, chorizo, jamón de Bayona, saucisson sec, jamón cocido, jamón serrano y Rosette.

La selección de quesos tampoco fue pequeña. Incluyó Comté, Beaufort, Sainte-Maure-de-Touraine, Roquefort, Ossau-Iraty, Cantal y Parmigiano Reggiano. A esto se sumaron cinco tipos de conservas, mermeladas y chutneys, además de 11 variedades de frutas y verduras.

Entre los acompañamientos había mermeladas de higo, fresa, cereza y albaricoque, además de chutney de cebolla. La parte vegetal incluía pimientos, tomates cherry, calabacines, pepinillos, rábanos, hinojo, zanahorias, uvas, grosellas rojas, cerezas y arándanos.

La creación llegó a medir 240 metros de largo y estuvo formada por 480 tablas alineadas, sin embargo, el récord Guinness se definió por el peso.

Cabe destacar que la preparación tuvo una dificultad adicional: las altas temperaturas del verano en Europa, lo que obligó al equipo a realizar el trabajo dentro de instalaciones climatizadas para mantener los alimentos bajo condiciones adecuadas.

Una vez terminada, la tabla fue trasladada en camiones con aire acondicionado hasta la zona de “Les Invalides”, donde el público pudo participar en la celebración. Más de 1,000 personas participaron en la degustación del montaje.

Los productos que no fueron consumidos fueron donados a la asociación Linkee, dedicada a combatir la precariedad estudiantil, según información difundida por Michel et Augustin.

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