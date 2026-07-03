El misterio de la “plaga del baile”: La epidemia histórica que la ciencia moderna no ha logrado explicar

El 14 de julio de 1518 está registrada como una de las fechas más desconcertantes de la historia europea. En la ciudad de Estrasburgo, que hoy forma parte de Francia, comenzó un episodio conocido como la “epidemia de baile” o “plaga del baile”, un fenómeno que todavía despierta el interés de historiadores, médicos y científicos.

El extraño comportamiento de una sola mujer acabó convirtiéndose en una situación que involucró a cientos de personas, que comenzaron a bailar de forma compulsiva durante días, hasta el punto de sufrir desmayos e incluso morir por agotamiento.

Más de cinco siglos después, no existe una explicación definitiva sobre el origen del misterio.

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Cómo se originó la llamada “plaga del baile” en Estraburgo

Según recoge la revista National Geographic, todo comenzó cuando una mujer identificada como Frau Troffea salió a una calle de Estrasburgo y empezó a bailar sin motivo aparente. No participaba en una celebración ni respondía a una tradición popular.

Sus movimientos eran constantes y parecían completamente involuntarios, pero lo más llamativo fue que no logró detenerse. Permaneció bailando durante varios días seguidos, pese al cansancio extremo, hasta desplomarse por el esfuerzo físico.

Lo que inicialmente fue visto como un caso aislado cambió rápidamente de dimensión. En pocos días otras personas comenzaron a experimentar el mismo comportamiento y se unieron a ese extraño baile sin control.

El número de personas involucradas aumentó con rapidez. En la primera semana ya se contabilizaban más de 30 afectados antes de finalizar el mes la cifra rondaba las 400 personas.

Los relatos de la época describen escenas difíciles de imaginar: hombres y mujeres bailaban durante días seguidos, completamente exhaustos. Algunos pedían ayuda porque no podían controlar sus movimientos.

Las consecuencias físicas fueron graves. Muchos sufrieron colapsos por deshidratación y agotamiento, mientras que otros padecieron ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Y de la misma manera en que comenzó, la epidemia desapareció semanas después. Los sobrevivientes dejaron de bailar sin que existiera una razón clara y la ciudad recuperó poco a poco la normalidad.

Las teorías que intentan explicar la epidemia

Los médicos de la época descartaron que se tratara de un castigo sobrenatural y atribuyeron el fenómeno a un supuesto exceso de “sangre caliente”, una teoría basada en los conocimientos médicos del siglo XVI.

En tanto, la ciencia moderna ha propuesto distintas hipótesis para entender lo ocurrido, aunque ninguna ha logrado resolver completamente el misterio.

Una de las más conocidas apunta al ergotismo, una intoxicación causada por el cornezuelo del centeno, un hongo que puede contaminar los cereales. Este organismo produce sustancias químicamente relacionadas con el ácido lisérgico, capaces de provocar alteraciones neurológicas y alucinaciones.

Otra teoría es la del trastorno psicogénico masivo, también conocido como histeria colectiva. En aquella época, Estrasburgo atravesaba una situación marcada por epidemias, pobreza, malas cosechas y una profunda influencia de las creencias religiosas.

Ese ambiente de estrés constante habría favorecido una reacción psicológica colectiva que terminó manifestándose de forma física.

Por último, se sumaba la creencia popular en el llamado “baile de San Vito”, una supuesta maldición que obligaba a las personas a moverse sin descanso. Para muchos investigadores, la combinación de miedo, sugestión y tensión social pudo haber desencadenado este fenómeno extraordinario.

Más de 500 años después, el episodio de Estrasburgo continúa siendo uno de los mayores misterios de la historia de la medicina y la psicología.

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