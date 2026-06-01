Parece una ciudad flotante: así es el gigantesco “crucero tortuga” para 60,000 personas

¿Qué pasaría si un crucero fuera tan grande que pudiera albergar a una ciudad entera? Esa es la idea detrás de Pangeos, un proyecto futurista que propone construir una gigantesca embarcación inspirada en la forma de una tortuga marina y con capacidad para unas 60,000 personas.

Aunque todavía no existe y por ahora solo vive en planos y renders digitales, el concepto llamó la atención en todo el mundo por sus dimensiones difíciles de imaginar. Si algún día llegara a construirse, sería varias veces más grande que los cruceros más grandes que navegan actualmente.

Detrás de la propuesta está el estudio italiano Lazzarini Design Studio, conocido por desarrollar diseños futuristas de barcos, ciudades flotantes y medios de transporte que parecen sacados de una película de ciencia ficción.

Según Lazzarini Design Studio, el proyecto tendría 550 metros de longitud (1,800 pies) y alcanzaría aproximadamente 610 metros (2,000 pies) en su punto más ancho. Crédito: Lazzarini Design Studio | Cortesía

Un barco tan grande como un barrio entero

Pangeos no fue concebido como un crucero tradicional. Según sus creadores, la estructura tendría alrededor de 550 metros de largo y una superficie tan extensa que podría albergar hoteles, centros comerciales, restaurantes, parques, piscinas, gimnasios, zonas residenciales e incluso espacios para embarcaciones más pequeñas.

La idea es que funcione como una especie de ciudad flotante autosuficiente, donde miles de personas puedan vivir, trabajar o vacacionar sin necesidad de tocar tierra durante largos períodos.

Las imágenes conceptuales muestran una enorme plataforma con forma de tortuga marina que navega sobre el océano mientras alberga todo tipo de servicios y áreas recreativas.

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Espacio para 60,000 personas

Uno de los datos que más llama la atención es su capacidad. Los diseñadores calculan que podría alojar hasta 60,000 personas entre residentes, huéspedes, trabajadores y tripulación. Para poner la cifra en contexto, equivale aproximadamente a la población completa de una ciudad pequeña de Estados Unidos.

Actualmente, los cruceros más grandes del mundo transportan alrededor de 10,000 personas entre pasajeros y tripulación. Pangeos multiplicaría varias veces esa cifra.

Tiendas, hoteles y piscinas en medio del océano

Las ilustraciones difundidas por el estudio muestran un complejo flotante con todo tipo de comodidades.

El proyecto contempla:

Hoteles y suites de lujo.

Centros comerciales.

Restaurantes y bares.

Piscinas y parques acuáticos.

Jardines y espacios verdes.

Áreas para eventos.

Puertos para embarcaciones auxiliares.

Helipuertos.

La propuesta apunta a crear una experiencia más cercana a una ciudad que a un crucero convencional.

Render conceptual de Pangeos, una megaciudad flotante diseñada por Lazzarini Design Studio. Crédito: Lazzarini Design Studio | Cortesía

El gran desafío: construirlo

Por ahora, el mayor obstáculo es convertir la idea en realidad. Los propios creadores reconocen que una estructura de semejante tamaño requeriría inversiones multimillonarias, avances tecnológicos y una infraestructura portuaria completamente nueva.

También sería necesario resolver desafíos relacionados con el consumo energético, la seguridad, la estabilidad en alta mar y el impacto ambiental.

Por esa razón, muchos expertos consideran que el proyecto se encuentra más cerca de un ejercicio de diseño futurista que de una construcción inmediata.

Pangeos está pensada como una ciudad flotante, con forma de tortuga marina. gigante. Crédito: Lazzarini Design Studio | Cortesía

¿Podría hacerse realidad algún día?

La historia de la navegación está llena de proyectos que parecían imposibles hasta que la tecnología los hizo viables. Hace apenas unas décadas, los actuales megacruceros parecían una fantasía. Hoy transportan miles de pasajeros y funcionan como auténticos complejos turísticos flotantes.

Nadie sabe si Pangeos llegará a construirse. Pero una cosa es segura: pocas veces un diseño naval logró capturar tanta atención simplemente por atreverse a imaginar algo que parece imposible.

Por ahora, la enorme tortuga flotante sigue siendo un concepto. Pero también una muestra de hasta dónde puede llegar la imaginación cuando se combina con la ingeniería y el lujo extremo.

Pangeos es un concepto de ciudad flotante inspirado en una tortuga marina gigante. El proyecto imagina una estructura de más de 550 metros de largo con hoteles, residencias y espacios recreativos. Crédito: Lazzarini Design Studio | Cortesía

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