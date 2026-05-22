Un pueblo llamado Hell está en venta en Michigan: cuánto cuesta comprar “un pedazo del infierno”

Comprar “un pedazo del infierno” ya no es solo una frase hecha. Una parte de Hell, un pequeño y excéntrico destino turístico de Michigan, salió a la venta por $625,000, con una propuesta tan llamativa como su nombre: el paquete incluye una heladería temática, una tienda de recuerdos, un campo de mini golf y hasta una capilla para bodas.

La propiedad está en una comunidad no incorporada de Livingston County, a unas 20 millas al noroeste de Ann Arbor y cerca de 50 millas de Detroit. El lugar es conocido como el “Gateway to Hell” y durante años se convirtió en parada obligada para turistas que buscan fotos, souvenirs y la experiencia de decir que fueron “al infierno y volvieron”.

Qué incluye la venta

La propiedad en venta ocupa 7 acres, de los cuales unos 3.5 acres están desarrollados. El sitio incluye una tienda de souvenirs, una heladería llamada The Creamatory, un mini golf temático y una capilla para bodas. También forman parte del listado dos edificios: un restaurante vacante de unos 2,000 pies cuadrados y un local activo de retail de aproximadamente 1,644 pies cuadrados.

Por 625.000 dólares (539.000 euros) puede convertirse en propietario de parte de este famoso y diabólico pueblo de Michigan llamado Hell, en el Medio Oeste de EE.UU. Crédito: Imagen ilustrativa generada con AI | Impremedia

El negocio fue desarrollado por John Colone, dueño de 80 años que decidió vender para retirarse. Colone abrió la atracción en 1998 y convirtió el nombre del pueblo en una marca turística basada en humor negro, juegos de palabras y experiencias curiosas.

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Un destino turístico construido alrededor de su nombre

Hell no es una gran ciudad ni un parque temático tradicional. Su atractivo está en el absurdo: enviar postales “desde el infierno”, comer helado en The Creamatory, comprar recuerdos con frases infernales, jugar mini golf y casarse en una capilla donde el propio sitio promociona la idea de que un matrimonio que empieza en Hell “solo puede mejorar”.

El sitio turístico oficial de Michigan describe a Hell como un destino “quirky”, conocido por su humor diabólico, sus atracciones lúdicas y la posibilidad de volver a casa con una historia distinta: haber estado en Hell y regresar.

Cuánto factura el negocio

La venta no incluye solo una curiosidad turística. La propiedad generó $327,000 de ingresos brutos en 2024, un dato que refuerza su perfil como negocio turístico activo, no solo como rareza inmobiliaria.

La propuesta se apoya en varias fuentes de ingreso pequeñas: souvenirs, helados, mini golf, eventos, bodas, visitas turísticas y experiencias temáticas. Ese modelo ayuda a explicar por qué un lugar tan pequeño logró sostenerse como parada de viaje durante décadas.

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Por qué se llama Hell

El nombre del pueblo forma parte de su leyenda. La comunidad existe desde 1838 y el nombre fue adoptado oficialmente tres años después. Con el tiempo, Hell transformó esa rareza toponímica en su principal motor turístico.

El clima también alimenta el mito: en invierno, las temperaturas pueden caer bajo cero, por lo que la famosa frase “when Hell freezes over” puede volverse literalmente cierta en Michigan.

Un lugar perfecto para viajeros que buscan rarezas

Hell funciona como una escapada breve para quienes recorren Michigan o buscan destinos poco convencionales cerca de Ann Arbor y Detroit. No compite con grandes parques ni ciudades turísticas; su encanto está en lo contrario: una parada pequeña, fotogénica, irónica y fácil de recordar.

Para el comprador adecuado, la oferta no es solo tierra y edificios. Es una marca con nombre propio, una historia ya instalada y un flujo de visitantes atraídos por una promesa simple: pasar un rato en Hell sin sufrir demasiado.

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