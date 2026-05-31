Así es el megayate futurista inspirado en Star Wars: parece una nave imperial

Hay proyectos que parecen diseñados para navegar el mar. Y otros que parecen salidos directamente de una película de ciencia ficción. Eso es lo que ocurre con el nuevo concepto de megayate presentado por el estudio británico ThirtyC, una embarcación futurista que tomó como inspiración una de las naves más reconocibles de la cultura popular: los destructores imperiales de Star Wars.

A primera vista cuesta creer que se trate de un yate. Su silueta triangular, sus líneas agresivas y su aspecto casi militar recuerdan mucho más a una nave espacial que a una embarcación de lujo tradicional. Sin embargo, detrás de esa estética extrema hay una propuesta real de diseño naval que busca imaginar cómo podrían ser algunos de los megayates del futuro.

Un gigante de más de 100 metros

El proyecto fue desarrollado por ThirtyC Yacht Design y plantea una embarcación de aproximadamente 150 metros de largo (492 pies), una dimensión que la ubicaría dentro de la categoría de los llamados gigayachts, reservada para algunos de los barcos privados más grandes del planeta.

Versión marítima de una nave imperial navegando sobre el océano. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Su diseño rompe completamente con la imagen clásica de los megayates blancos llenos de curvas. Aquí predominan las superficies angulares, los volúmenes escalonados y una estructura que parece avanzar sobre el agua como si estuviera entrando en combate.

Aunque todavía es un concepto y no existe un comprador confirmado, los diseñadores sostienen que el proyecto fue pensado para ser técnicamente viable y no solo como un ejercicio visual.

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Ventanales ocultos, helipuertos y zonas privadas

Uno de los aspectos más llamativos es cómo el diseño intenta ocultar muchos de los elementos típicos de una embarcación de lujo.

Los grandes ventanales quedan integrados detrás de paneles geométricos, mientras que las cubiertas aparecen escalonadas dentro de la propia estructura. También se proyectan áreas de entretenimiento distribuidas en varios niveles, espacios privados para huéspedes, sectores técnicos y zonas de aterrizaje para helicópteros.

La idea es que el exterior conserve esa imagen futurista inspirada en Star Wars sin renunciar a las comodidades que suelen buscar los propietarios de este tipo de embarcaciones.

El lujo extremo también mira hacia la sustentabilidad

Aunque el diseño parece sacado de una saga espacial, sus creadores aseguran que la tecnología imaginada para el proyecto apunta a tendencias muy actuales de la industria náutica.

Entre las posibilidades aparece el uso de sistemas híbridos o incluso totalmente eléctricos, además de materiales más livianos y soluciones para reducir el consumo energético y mejorar el rendimiento en el agua.

La industria de los superyates enfrenta cada vez más presión para incorporar tecnologías menos contaminantes, especialmente en embarcaciones gigantes que consumen enormes cantidades de combustible.

Cuando la ciencia ficción inspira al lujo

Más allá de si alguna vez llega a construirse, el proyecto muestra hasta qué punto la industria del lujo busca inspiración fuera de los modelos tradicionales.

En los últimos años aparecieron conceptos de yates influenciados por autos deportivos, aeronaves y películas de ciencia ficción. Pero pocos son tan reconocibles como este.

Para los fanáticos de Star Wars, la imagen resulta inmediata: parece la versión marítima de una nave imperial navegando sobre el océano.

Y aunque probablemente solo un multimillonario pueda convertir esta idea en realidad, el proyecto ya logró algo importante: llamar la atención mucho más allá del mundo de los yates.

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