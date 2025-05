Día de Star Wars: conoce cuándo y cómo celebrarlo

El 4 de mayo es una fecha importante para los seguidores de Star Wars y se traduce como un momento ideal para los fans de esta saga, uno que suele aprovechar para ver o volver a ver cualquiera de las películas de la franquicia.

En 2025, los festejos llegan con todo: conciertos sinfónicos, emocionantes estrenos en Disney+ y actividades especiales para fanáticos de todas las edades. En resumen, una jornada que promete ser tan épica como un duelo de sables de luz.

También conocido popularmente como «May the Fourth» el Día de Star Wars se ha consolidado como una celebración ineludible para los aficionados de esta icónica saga cinematográfica. Desde sus humildes inicios como un juego de palabras, esta fecha ha evolucionado hasta convertirse en un evento reconocido y celebrado a nivel global, tanto en redes sociales como en la vida real.

Origen y cómo celebrar

El origen de esta celebración se remonta a la frase «May the Force be with you» (que la Fuerza te acompañe), una de las más emblemáticas de la serie. Aunque el estreno de la primera película de Star Wars, dirigida por George Lucas, tuvo lugar el 25 de mayo de 1977, el 4 de mayo fue adoptado por los seguidores de la saga debido a su similitud fonética.

Con la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, el 4 de mayo fue oficialmente reconocido y celebrado a través de eventos especiales y lanzamientos de productos. Los parques de Disney han sido anfitriones de encuentros con personajes. Además, varios proyectos oficiales de la franquicia han elegido el Día de Star Wars como fecha de estreno.

El éxito de la creación del Día de Star Wars fue tal, que este 2025 llega una edición aún más ambiciosa, con más productos, más actividades y una celebración que se extiende por varios días.

Una de las celebraciones que conmemoran está fecha es sin duda ver todas las películas de la saga contando con estrenos recientes como la temporada 3 de ‘The Mandalorian’ o la próxima temporada 2 de ‘Andor’ y aquí te dejamos el orden cronológico para disfrutar de ellas.

‘The Acolyte’ (TV)

‘Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma’ (George Lucas, 1999),

‘Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones’ (George Lucas, 2002)

‘Star Wars: The Clone Wars’ (TV)

‘Star Wars: Episodio III – La venganza de los sith’ (George Lucas, 2005)

‘Star Wars: La remesa mala’ (TV)

‘Han Solo: Una historia de Star Wars’ (Ron Howard, 2018)

‘Obi-Wan Kenobi’ (TV)

‘Star Wars Rebels’ (TV)

‘Andor’ (TV)

‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ (Gareth Edwards, 2016)

‘La guerra de las galaxias’ (George Lucas, 1977)

‘El imperio contraataca’ (Irvin Kershner, 1980)

‘El retorno del Jedi’ (Richard Marquand, 1983)

‘Star Wars: Tripulación Perdida’ (TV)

‘Star Wars Resistance’ (TV)

‘The Mandalorian’ (TV)

‘El libro de Boba Fett’ (TV)

‘Ahsoka’ (TV)

‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ (J.J. Abrams, 2015)

‘Star Wars: Los últimos Jedi’ (Rian Johnson, 2017)

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ (J.J. Abrams, 2019)

Adicionalmente, en diferentes partes del mundo se hacen presentaciones, eventos culturales y simbólicos, donde las personas se reúnen bien sea disfrazadas de sus personajes favoritos de Star Wars o asisten simplemente para disfrutar de esta celebración.