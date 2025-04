Fortnite se prepara para lanzar su colaboración más grande con el universo Star Wars

Fortnite está a punto de lanzar una de sus colaboraciones más épicas hasta la fecha, y sí, viene con todo el poder de la Fuerza. A partir del 2 de mayo, el juego se llenará de contenido inspirado en Star Wars para celebrar el famoso May the 4th, el Día Internacional de Star Wars. Esta nueva temporada se llama Batalla Galáctica y promete ser un viaje intergaláctico como nunca antes se ha visto en el battle royale de Epic Games.

Darth Jar Jar llega a Fortnite

Una de las sorpresas más locas y divertidas es la aparición de Darth Jar Jar, una versión oscura de Jar Jar Binks basada en una vieja teoría de fans que dice que en realidad era un Sith escondido todo este tiempo. Lo mejor de todo es que el propio Ahmed Best, quien le dio voz en las películas, participó en la creación del personaje para el juego y soltó frases como “yo soy la amenaza fantasma”.

Además, se vienen nuevas habilidades, como el Rayo de la Fuerza, que permitirá lanzar rayos con solo apretar un botón y causar caos al estilo del Lado Oscuro. Esta función le da un giro muy interesante al gameplay, combinando la acción clásica de Fortnite con poderes típicos de los Sith o los Jedi.

Nuevas skins, modos y semanas temáticas

La temporada estará dividida en cinco semanas con eventos temáticos diferentes. Esto es lo que se viene:

– Imperial Takeover – 2 de mayo

– The Pull of the Force – 8 de mayo

– Mandalorian Rising – 22 de mayo

– Star Destroyer Bombardment – 29 de mayo

– Death Star Sabotage – 7 de junio

Cada una traerá contenido único, misiones especiales y sorpresas relacionadas con distintos rincones del universo Star Wars. También regresan las naves, así que vas a poder volar en un X-Wing o un TIE Fighter en medio del caos.

Y, por supuesto, Fortnite no sería Fortnite sin skins. Se suman al juego personajes como Mace Windu, el Emperador Palpatine, la Capitana Phasma y Poe Dameron, entre otros. También habrá un Pase de Batalla exclusivo con recompensas temáticas, así que prepárate para desbloquear cosméticos épicos si completas las misiones.

Fortnite y Star Wars: una alianza que sigue creciendo

No es la primera vez que Fortnite se cruza con el universo de Star Wars, pero esta vez lo están llevando al siguiente nivel. Desde 2019, hemos visto eventos y colaboraciones, pero Batalla Galáctica parece ser la más completa hasta ahora. No es solo un evento más, es prácticamente una temporada dedicada por completo a esta galaxia muy, muy lejana.

La estrategia no es casual. Epic Games sabe que los fans de Star Wars son apasionados, y qué mejor que aprovechar el 4 de mayo para lanzar algo tan grande. Entre skins, modos de juego, habilidades nuevas y una historia dividida en fases, esta colaboración tiene todo para volverse legendaria.

Así que si eres fan de Fortnite, Star Wars, o ambos, ya podés ir preparando tu sable de luz. El 2 de mayo arranca la batalla más galáctica de todas, y vos podés ser parte de ella.

