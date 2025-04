Xbox quiere que compres juegos directamente desde tu celular

Xbox está trabajando en una función que muchos llevaban tiempo esperando: la posibilidad de comprar videojuegos directamente desde la app móvil. Así como lo lees. Hasta ahora, si querías hacerte con un nuevo título, tenías que prender tu consola o acceder a la tienda desde la web. Pero eso está por cambiar.

Microsoft ya está probando esta nueva función con usuarios beta en Android e iOS. Y todo apunta a que pronto estará disponible para todos. Una vez que se active, podrás comprar juegos, contenidos extra (DLCs), e incluso gestionar tu suscripción a Game Pass sin tener que encender la consola. Bastará con abrir la app de Xbox desde tu celular.

Para quienes ya tienen un método de pago configurado, aparecerá un botón de “Comprar” en cada juego. También podrás hacer preórdenes y hasta preinstalar juegos para que estén listos cuando llegues a casa. En otras palabras, podrás ampliar tu biblioteca de juegos desde cualquier parte, sin complicaciones.

Adiós al juego remoto en la app, pero hay alternativas

Eso sí, no todo son buenas noticias. Con esta actualización, Xbox va a retirar una función que algunos usuarios valoraban bastante: el juego remoto desde la app móvil. Ya no podrás usar tu celular para jugar directamente en tu consola como antes… al menos no desde la app.

Pero tranquilos, que no desaparece del todo. El juego remoto seguirá estando disponible desde navegadores móviles o en dispositivos como televisores Samsung, Fire TV o los visores Meta Quest. Así que sigue habiendo formas de jugar sin tener la consola enfrente, solo que la app ya no será una de ellas.

Este cambio parece estar enfocado en simplificar y mejorar lo que la app hace mejor: ayudarte a comprar, instalar y gestionar tus juegos desde cualquier parte.

Un paso más hacia un ecosistema más conectado

Esta nueva función va mucho más allá de facilitar las compras. Es otro paso de Microsoft hacia un ecosistema Xbox más conectado, en el que todo esté al alcance de unos pocos toques desde el celular. Algo que otras plataformas, como PlayStation, ya ofrecían, y que ahora Xbox también quiere implementar con su propio estilo.

La idea es clara: que no tengas que depender de la consola para gestionar tus juegos. ¿Viste un juego que te gustó en redes? Lo compras al momento desde la app y listo. ¿Estás fuera de casa y anuncian un nuevo lanzamiento? Lo preordenas y lo dejas descargando desde el celular.

Además, esto llega en un momento en el que grandes tecnológicas están repensando cómo venden contenido dentro de sus apps, evitando intermediarios como la App Store o Google Play. Microsoft se suma a esa tendencia, apostando por una experiencia más directa con el usuario.

Esta nueva función podría hacer la vida mucho más fácil a millones de gamers. Y aunque perdemos el acceso al juego remoto desde la app, la posibilidad de comprar y preparar todo desde el teléfono es un cambio que muchos van a agradecer.

