Quién es San Cayetano: el patrono al que millones le rezan para conseguir trabajo

Conocido como el patrono del pan y del trabajo, cada 7 de agosto, miles de personas en distintos lugares del mundo se reúnen en iglesias y santuarios para rendir homenaje a San Cayetano.

Siendo una de las figuras más queridas de la tradición católica, su imagen suele estar asociada con las peticiones de quienes buscan empleo, enfrentan problemas económicos o agradecen por el bienestar de sus familias.

Y aunque actualmente se relaciona precisamente con la búsqueda de trabajo y la estabilidad económica, la vida de San Cayetano estuvo marcada por la ayuda a los más necesitados, la atención a los enfermos y la defensa de una vida basada en la solidaridad.

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Un sacerdote dedicado al servicio de los pobres

De acuerdo con el diario Huarpe, San Cayetano nació en 1480 en Vicenza, Italia, dentro de una familia noble. Durante su juventud estudió Derecho en la Universidad de Padua y llegó a desempeñarse en ámbitos relacionados con la administración y la política.

Sin embargo, decidió cambiar el rumbo de su vida para dedicarse al servicio religioso y a la ayuda de las personas más vulnerables.

Después de ser ordenado sacerdote, trabajó especialmente con enfermos y personas en situación de pobreza. Su compromiso con quienes sufrían lo llevó a impulsar distintas iniciativas de asistencia social y, en 1524, fundó junto a otros religiosos la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos.

Esta congregación buscaba recuperar una vida espiritual austera y comprometida con la comunidad, promoviendo la oración, la ayuda al prójimo y el acompañamiento de quienes atravesaban dificultades.

Además, San Cayetano impulsó instituciones destinadas a brindar apoyo económico a personas con pocos recursos. Estas iniciativas buscaban ofrecer alternativas frente a los préstamos abusivos de la época y ayudar a las familias que necesitaban superar momentos de crisis.

Estatua de San Cayetano de Thiene, en el interior de la Basílica de San Pedro, El Vaticano. Crédito: Elena Odareeva | Shutterstock

¿Por qué se celebra a San Cayetano el 7 de agosto?

La fecha de celebración de San Cayetano está relacionada con su fallecimiento. El sacerdote murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, Italia, después de dedicar gran parte de su vida a la evangelización y al servicio de los más necesitados.

Siglos después, fue canonizado por el papa Clemente X en 1671. Con el paso del tiempo, su devoción se extendió por Europa y especialmente por América Latina, donde millones de fieles adoptaron la tradición de homenajearlo cada año.

La imagen de San Cayetano como protector del trabajo y del alimento surgió por su constante preocupación por las personas que no tenían recursos para vivir dignamente. La tradición católica sostiene que los creyentes recurren a él para pedir un empleo estable, oportunidades laborales y que nunca falte comida en sus hogares.

Durante las celebraciones del 7 de agosto es común que los templos entreguen pan bendecido, un símbolo de la provisión diaria y de la importancia de compartir con quienes atraviesan necesidades.

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