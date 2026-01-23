Investigadores logran lo imposible y hallan una de las siete maravillas del mundo (Fotos)

Un equipo internacional de arqueólogos hizo historia al encontrar 22 bloques que forman parte de una de las construcciones más legendarias de la Antigüedad y que representa una de las siete maravillas del mundo antiguo: el Faro de Alejandría.

Estas piezas estuvieron sumergidas durante siglos en el fondo del mar Mediterráneo, frente a la costa de Egipto, exactamentre en el puerto oriental de la ciudad de Alejandría.

La misión estuvo liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, presidido por la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. Ahora pretenden documentar, estudiar y reconstruir digitalmente esta estructura milenaria.

Los especialistas lograron extraer estas piezas monumentales, consideradas claves para comprender la estructura original del Faro de Alejandría. Crédito: Onapalmtree | Shutterstock

Qué fue exactamente lo que hallaron sobre el Faro de Alejandría

Entre los elementos recuperados del lecho marino se encuentran dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos estimados entre 70,000 y 80,000 kilos cada uno, detalla El Cronista. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro de Alejandría y reflejan una arquitectura que combinaba tradiciones egipcias y griegas, característica del periodo helenístico.

El trabajo arqueológico comenzó hace más de dos décadas. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur encabezó una exploración de gran escala que permitió documentar más de 3,300 objetos, entre ellos esfinges, obeliscos, columnas y enormes bloques de granito.

Sin embargo, los fragmentos más pesados y complejos habían permanecido bajo el agua hasta ahora.

Tras casi 30 años de investigaciones submarinas y gracias al uso de tecnología avanzada, los especialistas lograron extraer estas piezas monumentales, consideradas claves para comprender la estructura original del faro.

Ahora serán analizados por expertos para reposicionar virtualmente las piezas, como si se tratara de un enorme rompecabezas arqueológico. El objetivo final es ofrecer una recreación digital fiel del faro, accesible tanto para investigadores como para el público general.

Origen del Faro de Alejandría y por qué es considerada una maravilla del mundo antiguo

El Faro de Alejandría fue construido a comienzos del siglo III antes de Cristo, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, y diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido. Se elevaba a más de 100 metros sobre la isla de Faro y cumplía una función esencial: guiar a los barcos que navegaban por las complejas aguas del puerto alejandrino.

Durante más de 1,600 años fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Su declive comenzó tras varios terremotos, hasta que uno especialmente devastador en 1303 lo dejó inutilizado. Siglos después, en 1477, gran parte de sus piedras fueron reutilizadas para construir una fortaleza en el mismo lugar, bajo el mando del sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay.

Actualmente, es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, por distintas razones: su hazaña de ingeniería, las funciones que cumplía, su innovación tecnológica, el valor cultural y especialmente la influencia histórica.

Además del Faro de Alejandría, las otras maravillas del mundo antiguo son:

La Gran Pirámide de Guiza (Egipto)

(Egipto) Los Jardines Colgantes de Babilonia (Irak y antigua Mesopotamia)

(Irak y antigua Mesopotamia) El Templo de Artemisa en Éfeso (actual Turquía)

(actual Turquía) La Estatua de Zeus en Olimpia (Grecia)

(Grecia) El Mausoleo de Halicarnaso (actual Turquía)

(actual Turquía) El Coloso de Rodas (Grecia)

Y en el mundo moderno, otras siete maravillas del mundo fueron seleccionadas mediante una votación global, en 2007. Probablemente conozcas algunas, pero aquí van:

El Taj Mahal (India)

(India) Chichén Itzá (México)

(México) El Coliseo (Italia)

(Italia) El Cristo Redentor (Brasil)

(Brasil) Machu Picchu (Perú)

(Perú) Petra (Jordania)

(Jordania) La Gran Muralla China (China)

