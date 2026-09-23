Mujer de California tiene más de 13,000 ranas: la colección que rompió un récord mundial

Una mujer llamada Susan Burgos, residente de Camarillo, en California, es dueña de una colección que camina entre lo curioso e insólito: ranas.

Sí, un montón de ranas en diferentes objetos como joyería, juguetes, ropa, antigüedades, adornos navideños y otros artículos para el hogar con diseños de ranas.

Se trata de exactamente 13,201 objetos, lo que equivale a un Guinness World Records que fue certificado el 12 de enero de 2026.

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¿Por qué una mujer de California colecciona ranas?

La historia comenzó en 1983 (hace 46 años) cuando Susan Burgos encontró una diminuta rana arborícola dentro de su cocina. Este encuentro le despertó una afición que continuaría durante todos estos años.

Según contó la propia dueña de la colección a Guinness, aquella rana “le robó el corazón”. Poco después compró el primer objeto: un anillo de oro con forma de rana y ojos de esmeralda, dando paso una colección que ahora es gigantesca.

Burgos encuentra artículos durante sus viajes y también revisa catálogos para localizar nuevas piezas.

Tuvo que comprar otra casa para guardar las ranas

La dimensión de la colección terminó generando un problema para ella y es que no tenía espacio en su casa para guardarlas. Guinness informó que Susan Burgos tuvo que comprar una segunda vivienda equipada con un garaje grande para poder almacenar sus pertenencias.

Según un reporte de USA Today, actualmente los objetos están organizados en más de 290 cajas, con las piezas catalogadas y revisadas para evitar duplicados.

Entre tantas piezas, ella tiene algunas favoritas. Guinness destacó una particularmente peculiar: una rana motociclista animada que canta mientras conduce una motocicleta y reproduce “Kokomo”, de The Beach Boys.

Antes de Burgos, el récord Guinness pertenecía a la británica Sheila Crown, cuya colección estaba formada por 10,502 objetos relacionados con ranas. Las 13,201 piezas verificadas de Burgos elevaron la marca en 2,699 artículos.

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